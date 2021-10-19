4. 500 TL maaşla personel alım ilanı! İş arayanlar dikkat: Üniversitelere sınavsız 128 personel alınacak! İşte başvuru şartları...
Çalışmak isteyenlere üniversitelerden iş ilanı duyurusu yayınlandı. 2021 yılında bir çok üniversite yazılı ve sözlü sınav olmadan büro personeli, şoför, aşçı, teknisyen, temizlik görevlisi, garson, koruma ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleştiriyor. Samsun Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi personel alım duyurusunda bulundu. 4 bin 500 TL'ye kadar maaş veren üniversitelerin personel alım duyuruları haberimizde! İşte Samsun Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi personel alım şartları ve başvuru detayları...
İş arayanlara üniversitelerden müjde! 4. 500 maaş personel alım ilanı yayınlandı. Üniversitelere sınavsız tam 128 personel alınacak. Başvuru şartları da tek tek açıklandı. Yayınlanan iş ilanlarında üniversitelerin boş olan kontenjanlarına teknisyen, büro personeli, aşçı, garson, şoför, temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi alımları yapılacak. Galatasaray Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi bünyesinde çalışmak isteyenler için başvurular hakkında tüm detaylar haberimizde!
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2021 PERSONEL ALIM İLANI!
Gaziantep Üniversitesi bünyesine Büro Personeli, Teknisyen Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli alınacak. Başvurular 15 - 1 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar başvurularını gerekli belgeler ile birlikte Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına Şahsen veya posta yolu ile yapacak.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.
Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI
1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2- KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
HANGİ BELGELER İSTENİYOR?
1- Başvuru formuna https://www.gantep.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi
4- Kimlik Fotokopisi