İŞKUR üzerinden binlerce işçi personel alım ilanı! Acil aranıyor, hemen işe alınacak! Tecrübeli olun ya da olmayın fark etmiyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) iş arayan vatandaşlara açık kadrolarda iş bulmaya devam ediyor. 2021 yılında İŞKUR'da 120 bin kadar açık iş ilanı bulunuyor. Beden işçisi, Satış danışmanı, Temizlik görevlisi, Makineci, Garson, Konfeksiyon işçisi, Paketleme işçisi, Şoför-yük taşıma, Gazaltı kaynakçısı, şoför gibi meslek dallarında çalışacak personeller aranıyor. Personel alımlarının bazılarında tecrübeye bakılırken bazılarında ise tecrübe şartı aranıyor. Başvuruda bulunacak adayların ise İŞKUR kaydı olmalı. İşte alım yapılacak açık kadrolar...