İŞKUR üzerinden binlerce işçi personel alım ilanı! Acil aranıyor, hemen işe alınacak! Tecrübeli olun ya da olmayın fark etmiyor!
İş arayanlara İŞKUR'dan müjde! İŞKUR aracılığı ile 2021 yılında binlerce personel alınacak. Tecrübeli olun ya da olmayın fark etmiyor, herkes iş bulabilecek. Beden işçisi, ön muhasebe, temizlik ve güvenlik görevlisi, satış danışmanı, kaynakçı ve daha bir çok meslek kolunda işçi personel alımı gerçekleştirilecek. İş hayali kuran vatandaşlar İŞKUR aracılı ile kendilerine uygun mesleği seçerek başvuruda bulunacak. Acil işçi arayanlar başvuranları hemen işe alıyor. İşte açık iş ilanları ve başvuru detayları...
20.10.2021 09:58
- Son Güncelleme: 20.10.2021 09:58
Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) iş arayan vatandaşlara açık kadrolarda iş bulmaya devam ediyor. 2021 yılında İŞKUR'da 120 bin kadar açık iş ilanı bulunuyor. Beden işçisi, Satış danışmanı, Temizlik görevlisi, Makineci, Garson, Konfeksiyon işçisi, Paketleme işçisi, Şoför-yük taşıma, Gazaltı kaynakçısı, şoför gibi meslek dallarında çalışacak personeller aranıyor. Personel alımlarının bazılarında tecrübeye bakılırken bazılarında ise tecrübe şartı aranıyor. Başvuruda bulunacak adayların ise İŞKUR kaydı olmalı. İşte alım yapılacak açık kadrolar...