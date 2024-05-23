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EYT, SSK, Bağ-Kur'luya Kurban Bayramı öncesi 2'si 1 arada ödeme yolda! Emekliye 13.800 TL maaş müjdesi çıktı!

Emeklilerin uzun süredir büyük bir heyecanla beklediği Temmuz zammı nihayet yaklaşıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında bir zam yapılacak. Bunun yanı sıra, memur emeklileri yüzde 10'luk bir artışın yanı sıra, ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark ödemesi alacaklar. Bu zam oranları, 3 Temmuz tarihinde kesinleşecek ve aynı ay içinde maaşlara yansıtılacak. Böylece emekliler, Temmuz ayında maaşlarını artışlı olarak alacaklar.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 10:08 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 10:07
EYT, SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 2’si 1 arada ödeme yolda! Emekliye 13.800 TL maaş müjdesi çıktı! 1

Emekli maaş zammı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının Temmuz ayı başında açıklanmasıyla birlikte, ilk 6 aylık enflasyon farkı oranında Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşecek. Nisan ayı enflasyon oranlarına göre belirlenen 4 aylık enflasyon farkı, Temmuz zammı tahminlerini daha da şekillendirdi.

EYT, SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 2’si 1 arada ödeme yolda! Emekliye 13.800 TL maaş müjdesi çıktı! 2

TEMMUZ ZAMMI NE OLACAK?

TÜİK verilerine göre Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de Mayıs enflasyonu yüzde 3.04, Haziran enflasyonu yüzde 2.56 bekleniyor. Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.46'ya ulaşabilecek. Memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 9.10 enflasyon farkıyla yüzde 20.01'i bulabilecek.

EYT, SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 2’si 1 arada ödeme yolda! Emekliye 13.800 TL maaş müjdesi çıktı! 3

REFAH PAYI NASIL UYGULANIR?

Ek iyileştirme çalışmaları kapsamında ele alınacak ilk formül refah payı olacak. Refah payıyla birlikte tüm emeklilerin zam oranının eşitlenmesi bekleniyor. Burada da 2 formül bulunuyor. Memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak artış SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabileceği gibi, tüm emeklilere refah payı eklenerek zam oranları yükseltilebilecek. Her iki formül de emeklilerin zam oranını eşitleyecek.

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