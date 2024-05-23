1 Emekli maaş zammı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının Temmuz ayı başında açıklanmasıyla birlikte, ilk 6 aylık enflasyon farkı oranında Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşecek. Nisan ayı enflasyon oranlarına göre belirlenen 4 aylık enflasyon farkı, Temmuz zammı tahminlerini daha da şekillendirdi.

2 TEMMUZ ZAMMI NE OLACAK? TÜİK verilerine göre Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de Mayıs enflasyonu yüzde 3.04, Haziran enflasyonu yüzde 2.56 bekleniyor. Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.46'ya ulaşabilecek. Memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 9.10 enflasyon farkıyla yüzde 20.01'i bulabilecek.