Emeklilerin uzun süredir büyük bir heyecanla beklediği Temmuz zammı nihayet yaklaşıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında bir zam yapılacak. Bunun yanı sıra, memur emeklileri yüzde 10'luk bir artışın yanı sıra, ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark ödemesi alacaklar. Bu zam oranları, 3 Temmuz tarihinde kesinleşecek ve aynı ay içinde maaşlara yansıtılacak. Böylece emekliler, Temmuz ayında maaşlarını artışlı olarak alacaklar.
Emekli maaş zammı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının Temmuz ayı başında açıklanmasıyla birlikte, ilk 6 aylık enflasyon farkı oranında Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşecek. Nisan ayı enflasyon oranlarına göre belirlenen 4 aylık enflasyon farkı, Temmuz zammı tahminlerini daha da şekillendirdi.
TEMMUZ ZAMMI NE OLACAK?
TÜİK verilerine göre Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de Mayıs enflasyonu yüzde 3.04, Haziran enflasyonu yüzde 2.56 bekleniyor. Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.46'ya ulaşabilecek. Memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 9.10 enflasyon farkıyla yüzde 20.01'i bulabilecek.
REFAH PAYI NASIL UYGULANIR?
Ek iyileştirme çalışmaları kapsamında ele alınacak ilk formül refah payı olacak. Refah payıyla birlikte tüm emeklilerin zam oranının eşitlenmesi bekleniyor. Burada da 2 formül bulunuyor. Memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak artış SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabileceği gibi, tüm emeklilere refah payı eklenerek zam oranları yükseltilebilecek. Her iki formül de emeklilerin zam oranını eşitleyecek.