392 TL’ye aidat değil ev taksiti ödeyin! 2, 3 odalı sıfır TOKİ dairelerine 240 ay vade +19 bin TL peşinatla sahip olun! Başvuru e-Devlet’ten...

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapacağını açıkladı. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacağı bildirildi.

YÜZDE 22 İNDİRİM

Kampanyaya ilişkin TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" bilgilerine yer verildi.