A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Temmuz’da serinleten fırsatlar! A101’de et yemekleri için hazırlık grupları indirimde!
A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Temmuz yarın sabah satışa çıkacak ve alacaklarını belirlemek isteyen vatandaşlar incelemeye başladı. Her Perşembe birbirinden güzel, çeşitli ürünleri satışa sunan en çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan A101 şubelerinde bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla et yemekleri için hazırlık grupları indirimde. A101 aktüel 15 Temmuz kataloğunda cepleri serinleten fırsatlar dikkat çekiyor ve stoklar tükenmeden almak isteyenler haberimizden inceleyebilir.
14.07.2021 13:07
- Son Güncelleme: 14.07.2021 13:40
A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Temmuz'da Kurban Bayramı'nda kesilecek etleri pişirmeye hazırlık için kullanılan mutfak ürünlerinde indirimler var. Bunun yanı sıra A101'lerde bu hafta televizyondan beyaz eşyaya, gıda ürünlerinden ayakkabılığa, motorlu bisikletten normal bisiklete, mangal pişirme ürünlerinden tabak setlerine daha çok fazla katagoride fırsatlar vatandaşları bekliyor. Güncel A101 aktüel kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.