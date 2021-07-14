A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Temmuz’da serinleten fırsatlar! A101’de et yemekleri için hazırlık grupları indirimde!

A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Temmuz'da Kurban Bayramı'nda kesilecek etleri pişirmeye hazırlık için kullanılan mutfak ürünlerinde indirimler var. Bunun yanı sıra A101'lerde bu hafta televizyondan beyaz eşyaya, gıda ürünlerinden ayakkabılığa, motorlu bisikletten normal bisiklete, mangal pişirme ürünlerinden tabak setlerine daha çok fazla katagoride fırsatlar vatandaşları bekliyor. Güncel A101 aktüel kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.