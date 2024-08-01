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Tarım Kredi Market 2-9 Ağustos kataloğu geldi! 85,90'a düştü; 56 üründe altın indirimler! Kaşar, ayçiçek yağı, süt, peynir, zeytin, yulaf...

Vatandaşın bütçesine destek olmaya devam eden Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni bir indirim kampanyası başlattı. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede geçerli olacak indirimler, 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Resmi internet sitesi ve marketler aracılığıyla duyurulan kampanya kapsamında tam 56 üründe indirim fırsatı sunuluyor. İndirimli ürünler arasında ayçiçek yağı, zeytin, makarna, pirinç, un, şeker, çay, kahve gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra deterjan, sabun, çamaşır suyu gibi temizlik ürünleri de yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 14:29 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 14:29
Tarım Kredi Market 2-9 Ağustos kataloğu geldi! 85,90’a düştü; 56 üründe altın indirimler! Kaşar, ayçiçek yağı, süt, peynir, zeytin, yulaf... 1

Tarım Kredi Kooperatif Market, Temmuz ayının son günlerini ve yeni ayı indirimlerle karşılıyor. Yayımlanan yeni katalogla birlikte, 1 Ağustos - 9 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimler tüketicilerin beğenisine sunuldu. Bu haftanın yıldızları arasında bütün tavuk, peynir çeşitleri, bebek kolonyası ve süt ürünleri öne çıkıyor. Farklı markalarda ve gramaj seçeneklerinde sunulan bu ürünler, mutfak masraflarını hafifletmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Tarım Kredi Market 2-9 Ağustos kataloğu geldi! 85,90’a düştü; 56 üründe altın indirimler! Kaşar, ayçiçek yağı, süt, peynir, zeytin, yulaf... 2

Ayran: 4,90 TL

Tarım Kredi Market 2-9 Ağustos kataloğu geldi! 85,90’a düştü; 56 üründe altın indirimler! Kaşar, ayçiçek yağı, süt, peynir, zeytin, yulaf... 3

Siyah Zeytin: 115,00 TL

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