Tarım Kredi Market 2-9 Ağustos kataloğu geldi! 85,90'a düştü; 56 üründe altın indirimler! Kaşar, ayçiçek yağı, süt, peynir, zeytin, yulaf...

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Tarım Kredi Kooperatif Market, Temmuz ayının son günlerini ve yeni ayı indirimlerle karşılıyor. Yayımlanan yeni katalogla birlikte, 1 Ağustos - 9 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimler tüketicilerin beğenisine sunuldu. Bu haftanın yıldızları arasında bütün tavuk, peynir çeşitleri, bebek kolonyası ve süt ürünleri öne çıkıyor. Farklı markalarda ve gramaj seçeneklerinde sunulan bu ürünler, mutfak masraflarını hafifletmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.