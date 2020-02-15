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2019 yılında satılan konutların üçte birini kadınlar aldı

Türkiye genelinde 2019 yılında 1 milyon 348 bin 729 konut satış sonucu el değiştirdi. Satılan konutların üçte birini kadınlar aldı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, üç büyük ilimiz incelendiğinde, 2019 yılında satılan konutların İstanbul'da %53,1'ini erkekler, %27,9'unu kadınlar, Ankara'da %57,2'sini erkekler, %31,9'unu kadınlar, İzmir'de ise %54,1'ini erkekler, %35,2'sini kadınlar satın aldı.

15.02.2020 07:50 - Son Güncelleme: 15.02.2020 07:50
2019 yılında satılan konutların üçte birini kadınlar aldı

Satılan konutların %57,5'i erkekler, %31,2'si kadınlar, %1,8'i erkek ve kadınlar tarafından ortak olarak alınırken, %9,5'i ise bunların dışında kalan diğer ortaklıklar tarafından alındı.

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2019 yılında satılan konutların üçte birini kadınlar aldı

Milliyet'in haberine göre erkekler konut alımlarında %30,7 oranında ipotekli alımları tercih ederken, bu oran kadınlarda %20,8 oldu.

2019 yılında satılan konutların üçte birini kadınlar aldı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, üç büyük ilimiz incelendiğinde, 2019 yılında satılan konutların İstanbul'da %53,1'ini erkekler, %27,9'unu kadınlar, Ankara'da %57,2'sini erkekler, %31,9'unu kadınlar, İzmir'de ise %54,1'ini erkekler, %35,2'sini kadınlar satın aldı.

2019 yılında satılan konutların üçte birini kadınlar aldı

Erkek ve kadın tarafından ortaklaşa en fazla konut alınan iller Afyonkarahisar (%4), Yalova (%3,8), Kırşehir (%3,5), Bartın (%3,5), Niğde (%3,4), Karaman (%2,8) ve Nevşehir (%2,6) oldu.

2019 yılında satılan konutların üçte birini kadınlar aldı

KADINLAR BATI İLLERİNDE DAHA FAZLA KONUT SAHİBİ OLDU
2019 yılı konut satışlarına göre ülkemizde kadınların konut alma oranı batı illerinde daha yüksek olarak gözlemlendi. Balıkesir (%40,3), Çanakkale (%38,5), Burdur (%37,6), Edirne (%37,3), Muğla (%36,6), Denizli (%36), Kırklareli (%35,7), Aydın (%35,5) ve İzmir (%35,2) kadınların konut edinmesinde en fazla paya sahip olan iller olarak ilk sıralarda yer aldı.

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