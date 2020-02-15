2019 yılında satılan konutların üçte birini kadınlar aldı
Türkiye genelinde 2019 yılında 1 milyon 348 bin 729 konut satış sonucu el değiştirdi. Satılan konutların üçte birini kadınlar aldı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, üç büyük ilimiz incelendiğinde, 2019 yılında satılan konutların İstanbul'da %53,1'ini erkekler, %27,9'unu kadınlar, Ankara'da %57,2'sini erkekler, %31,9'unu kadınlar, İzmir'de ise %54,1'ini erkekler, %35,2'sini kadınlar satın aldı.
KADINLAR BATI İLLERİNDE DAHA FAZLA KONUT SAHİBİ OLDU
2019 yılı konut satışlarına göre ülkemizde kadınların konut alma oranı batı illerinde daha yüksek olarak gözlemlendi. Balıkesir (%40,3), Çanakkale (%38,5), Burdur (%37,6), Edirne (%37,3), Muğla (%36,6), Denizli (%36), Kırklareli (%35,7), Aydın (%35,5) ve İzmir (%35,2) kadınların konut edinmesinde en fazla paya sahip olan iller olarak ilk sıralarda yer aldı.