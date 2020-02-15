2019 yılında satılan konutların üçte birini kadınlar aldı

KADINLAR BATI İLLERİNDE DAHA FAZLA KONUT SAHİBİ OLDU

2019 yılı konut satışlarına göre ülkemizde kadınların konut alma oranı batı illerinde daha yüksek olarak gözlemlendi. Balıkesir (%40,3), Çanakkale (%38,5), Burdur (%37,6), Edirne (%37,3), Muğla (%36,6), Denizli (%36), Kırklareli (%35,7), Aydın (%35,5) ve İzmir (%35,2) kadınların konut edinmesinde en fazla paya sahip olan iller olarak ilk sıralarda yer aldı.