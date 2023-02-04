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Haberler Ekonomi %17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! 1 ay sonrasında...

%17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! 1 ay sonrasında...

Asgari ücrete yeni zam yapılacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere asgari ücret ocak ayında 8.500 liraya yükseltilmişti. Bu gelişmelerin ardından asgari ücretin 10.000 TL'ye yükseleceği ileri sürüldü. Peki, iddialar doğru mu? Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konu hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar.

takvim.com.tr
04.02.2023 12:22 - Son Güncelleme: 04.02.2023 12:22
%17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! 1 ay sonrasında...

2023 yılında asgari ücrete yapılan 8.500 TL zammın ardından yeni bir ara zam iddiaları gündeme geldi. 1 Şubat'ta zamlı ödemelerine kavuşan çalışanlar tutarın 10.000 TL'ye yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ek zam talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret 10.000 TL'ye yükselecek mi? Ara zam yapılır mı? İşte detaylar...

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%17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! 1 ay sonrasında...

"ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLACAK"

Bazı haber kaynaklarına göre, asgari ücrete Mart ayında bir artış daha beklenildiği iddia edildi. Tahminlere göre Mart'ta 10 bin TL seviyesine çıkarılacağı ileri sürüldü.

%17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! 1 ay sonrasında...

TÜRK İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: ZAM GELECEK Mİ? ERGÜN ATALAY AÇIKLADI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda asgari ücrete ara bir zam tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

%17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! 1 ay sonrasında...

Atalay, "Zam talebimiz yok. Ondan sonraki ortama bakarız." dedi.

%17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! 1 ay sonrasında...

ASGARİ ÜCRET 2023 BRÜT-NET NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret;

BRÜT: 10.008 TL

NET: 8.506 TL

İŞVEREN MALİYETİ: 11.760 TL

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