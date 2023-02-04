%17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! 1 ay sonrasında...
Asgari ücrete yeni zam yapılacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere asgari ücret ocak ayında 8.500 liraya yükseltilmişti. Bu gelişmelerin ardından asgari ücretin 10.000 TL'ye yükseleceği ileri sürüldü. Peki, iddialar doğru mu? Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konu hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar.
04.02.2023 12:22 - Son Güncelleme: 04.02.2023 12:22
2023 yılında asgari ücrete yapılan 8.500 TL zammın ardından yeni bir ara zam iddiaları gündeme geldi. 1 Şubat'ta zamlı ödemelerine kavuşan çalışanlar tutarın 10.000 TL'ye yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ek zam talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret 10.000 TL'ye yükselecek mi? Ara zam yapılır mı? İşte detaylar...
TÜRK İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: ZAM GELECEK Mİ? ERGÜN ATALAY AÇIKLADI
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda asgari ücrete ara bir zam tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.