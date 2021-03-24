3600 günle her sigortalı kıdem tazminatı alır mı? SGK'dan anında alın! İstifa edip işi bırakana kıdem tazminatı....
Çalışma yaşamında yer alan prim ödeyen vatandaşlar için kıdem tazminatı, çalışanın sigortası konumunda. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı mevzusunda ise çalışanların bazı hakları bulunuyor. Bu haklardan en ehemmiyetlisi ise istifa edilmesi vaziyetinde kıdem tazminatı alınması. İstifa etmeye karar veren işçinin hakları pek öğrenilmiyor. İşveren kontratın gereği olarak ödemesi gereken ücretleri belirliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim şartını tamamlayarak yaşın dolmasını bekleyenler, SGK'dan "Emeklilik hakkı elde etmiştir" yazısı alarak işverene verip istifa ederse, kıdem tazminatı alabiliyor.
Eğer bir iş yerinden istifa etmeye karar verdiniz ve haklarınız neler bilmiyorsanız sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İstifa eden işçinin tazminat hakkı var mı? Haklı istifa sebepleri nelerdir? Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması (atılması) gerekiyor. Ama bazı hallerde istifa eden de tazminat alıyor. Kıdem için bir işçinin aynı işyerinde en az 1 yıl çalışması ve isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Emeklilik şartlarını yaş hariç yerine getirenler kanun gereğince istifa etseler dahi kıdem tazminatını alabiliyorlar. Bu hak genellikle 15 yıl, 3.600 günle tazminat hakkı olarak ifade ediliyor.
SGK'DAN YAZI ALMAK ŞART
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim şartını tamamlayarak yaşın dolmasını bekleyenler, SGK'dan "Emeklilik hakkı elde etmiştir" yazısı alarak işverene verip istifa ederse, kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için aynı şartlar maalesef geçerli değil. Bu konuda hata yapılıyor.
İSTİFA DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATI
İstifa edenlere kıdem tazminatı ödenmesi konusunda uygulanan ilk düzenleme haklı gerekçe ile işten ayrılması. Bu kapsamda bir işyerinde bir yıldan uzun çalışan personeller haklı ve kanıtlanabilir nedenlerle işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilirler. Bu şekilde kıdem tazminatı almak için ise kanıt olması önemli bir nokta.
İkinci şekilde yapılan kıdem tazminatı ödemeleri ise bir işyerinde uzun yıllar çalışanlara sağlanan istifa etmeleri durumunda da kıdem tazminatı hakkı. Bu kapsamda yapılan ödemelere ilişkin Posta Yazarı Ekrem Sarısu'nun bir soruya yönelik açıklaması şu şekilde;
27 yaşındayım. İlk defa 2010'da SSK girişim oldu. 3600 günde kıdem hakkım var mı? Yoksa ne zaman alabilirim?
İlk defa 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların 3600 günle emeklilik hakları olmadığı için, 3600 günle kıdem tazminatı alma hakları da yok. Kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılmak için priminizi 7200 güne tamamlamanız gerekiyor.
1999'DAN SONRA DURUM
15 yıl ve 3600 günün dışındaki istisna ise 25 yıl ve 4500 gün şartıdır. Bir başka deyişle 8 Eylül 1999'dan sonra ilk kez sigorta girişi olanların en az 4500 gün primi ve ilk sigorta tarihinden sonra 25 yıl geçmiş olacak. (Aynı işyerinde olması gerekmiyor.) Bu durumdaki işçiler, çalıştıkları yerde 1 yılı tamamladıysa istifa etmeleri halinde kıdem tazminatına kavuşur. İşveren bu işçiye kıdemi ödemek zorunda.