Dolar, euro ve sterlin uzman yorumları! Dolar yükselir mi, düşer mi? Döviz kurları gelecek günlerde...

Dolar, euro ve sterlin uzman yorumları, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından anbean inceleniyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,4120 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4770 lira olmuştu. Bu bağlamda "Dolar yükselir mi, düşer mi?" sorusunun yanıtı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar...