Dolar, euro ve sterlin uzman yorumları! Dolar yükselir mi, düşer mi? Döviz kurları gelecek günlerde...
Döviz kurlarında son dönemde yaşanan hareketliliğin ardından vatandaşlar uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde dün 8,4864'ü görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 8,1 artışla 7,8036'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? İşte dolar, euro ve sterlin uzman yorumları...
Dolar, euro ve sterlin uzman yorumları, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından anbean inceleniyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,4120 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4770 lira olmuştu. Bu bağlamda "Dolar yükselir mi, düşer mi?" sorusunun yanıtı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar...
Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların gündemin odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.
DOLAR/TL, 7,89 SEVİYELERİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,89 seviyesinde işlem görüyor. Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde dün 8,4864'ü görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 8,1 artışla 7,8036'dan tamamladı.