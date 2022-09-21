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Haberler Ekonomi 2023 Ocakta %10 ek ödeme + 2.5 puan! Emeklinin taban aylığı 4.500 olacak! İntibak zammı yapılacak mı? SSK, Bağkur 2000 yılı sonrasında emekli olanlar...

2023 Ocakta %10 ek ödeme + 2.5 puan! Emeklinin taban aylığı 4.500 olacak! İntibak zammı yapılacak mı? SSK, Bağkur 2000 yılı sonrasında emekli olanlar...

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zamlara odaklanmış durumda. Zam oranlarında 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranları belirleyici olacağı için veriler yakından takip ediliyor. Öte yandan emekliler ek ödeme tutarlarının yüzde 8-10'a çıkarılmasını talep ediyor. İşte Ocak 2023 emekli zammına dair merak edilenler!

takvim.com.tr
21.09.2022 09:31 - Son Güncelleme: 21.09.2022 09:32
Emeklinin taban aylığı 4.500 olacak! 2023 Ocakta %10 ek ödeme! İntibak zammı yapılacak mı? SSK, Bağkur 2000 yılı sonrasında emekli olanlar...

Emeklilere son dakika açıklama geldi. Ek ödeme yapılacak. 14 milyona yakın emekli, dul ve yetim maaşlarına ilave edilen ek ödeme tutarlarının yüzde 8-10'a çıkarılması isteniyor. Aylıkların yüzde 4'ü veya 5'i kadar tutar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor. Şu anda en düşük aylıklarda (3.500 lira) ek ödeme yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Emeklinin büyük çoğunluğu aylığının yüzde 4'ü oranında ek ödemeden yararlanabiliyor. SSK, Bağkur aylıklarına 6 ayda bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında zam yapılırken, ek ödemenin sabit kalması milyonlarca insanı mağdur ediyor. İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

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Emeklinin taban aylığı 4.500 olacak! 2023 Ocakta %10 ek ödeme! İntibak zammı yapılacak mı? SSK, Bağkur 2000 yılı sonrasında emekli olanlar...

Hürriyet'ten Yalçın Bayer'in yazısına göre; 14 milyona yakın emekli, dul ve yetim, çıplak aylıklarına ilave edilen 'ek ödeme' tutarlarının yüzde 8-10'a çıkarılmasını istiyor.

Emeklinin taban aylığı 4.500 olacak! 2023 Ocakta %10 ek ödeme! İntibak zammı yapılacak mı? SSK, Bağkur 2000 yılı sonrasında emekli olanlar...

Vergi iadesi uygulamasının 1 Ocak 2006'da kaldırılmasıyla emekliye aylık tutarlarının yüzde 4 ile 5'i oranında ek ödeme veriliyor. Çıplak aylıkların yüzde 4'ü ve 5'i kadar tutar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor.

Emeklinin taban aylığı 4.500 olacak! 2023 Ocakta %10 ek ödeme! İntibak zammı yapılacak mı? SSK, Bağkur 2000 yılı sonrasında emekli olanlar...

Bankalara yatırılan aylığın içinde ek ödeme de bulunuyor. En düşük aylıklarda (3.500 lira) ek ödeme yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Emeklinin büyük çoğunluğu aylığının yüzde 4'ü oranında ek ödemeden yararlanabiliyor.

Emeklinin taban aylığı 4.500 olacak! 2023 Ocakta %10 ek ödeme! İntibak zammı yapılacak mı? SSK, Bağkur 2000 yılı sonrasında emekli olanlar...

16 yıldır artırılmayan ek ödeme tutarı günün koşullarına göre hayli düşük kaldı ve anlamını yitirdi. Emekli aylıklarına 6 ayda bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında zam yapılırken, ek ödemenin sabit kalması milyonlarca insanı mağdur ediyor.

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