2023 Ocakta %10 ek ödeme + 2.5 puan! Emeklinin taban aylığı 4.500 olacak! İntibak zammı yapılacak mı? SSK, Bağkur 2000 yılı sonrasında emekli olanlar...

Emeklilere son dakika açıklama geldi. Ek ödeme yapılacak. 14 milyona yakın emekli, dul ve yetim maaşlarına ilave edilen ek ödeme tutarlarının yüzde 8-10'a çıkarılması isteniyor. Aylıkların yüzde 4'ü veya 5'i kadar tutar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor. Şu anda en düşük aylıklarda (3.500 lira) ek ödeme yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Emeklinin büyük çoğunluğu aylığının yüzde 4'ü oranında ek ödemeden yararlanabiliyor. SSK, Bağkur aylıklarına 6 ayda bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında zam yapılırken, ek ödemenin sabit kalması milyonlarca insanı mağdur ediyor. İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...