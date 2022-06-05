3600 ek göstergeye o grup da eklendi! İkramiye, maaş tüm kalemleri kapsıyor! 1.100 liranın üzerinde zam! Sözleşmeli personel, Emekli, Polis, Öğretmen...
3600 ek göstergede son dakika gelişmesi yaşandı. 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkıyor? soruları gündemde yoğun olarak araştırılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Memur ve emeklilerin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için açıklama yapan Erdoğan Kabine Toplantısını işaret ederek "Sadece 4 meslek grubu değil tüm memur ve emeklileri kapsayan formülü Kabine sonrası açıklayacağım" dedi. Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. İşte meslek meslek maaş ve gösterge artışı...
3600 ek gösterge düzenlemesinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Memurlar 3600 ek gösterge yasasının Meclis'ten geçmesini heyecanla bekliyor. Bu noktada internet arama motorlarında sıklıkla 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sözleşmeli personel, Emekli, Polis, Öğretmen, Hemşire, Din görevlisini kapsıyor mu? soruları sorgulanıyor. Haziran ayının ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde bayram ettirecek bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu. ''Çiftçilerimize ve memurlarımıza iki ayrı müjde vermek istiyorum.'' diyen Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili şunlar söyledi:
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?
''Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
Ek göstergenin hangi meslek gruplarını kapsayacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kapsamın genişliği ile ilgili bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Üzerinde çalıştığımız çalışma ile sadece 4 meslek grubunun değil 5 milyon memurumuzun tamamını kapsayacağının müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.