3600 ek göstergede yeni maaşlar ne kadar olacak, kimleri kapsıyor?
1.5 milyon çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergede son durum ne? Herkesin merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmıştı. Yeni düzenlemeler meclisten geçtikten sonra şimdi en çok merak edilen 3600 ek gösterge sonrası yeni maaşlar ne kadar artacak ve kimleri kapsıyor soruları oldu. İşte 3600 ek gösterge hakkında yapılan düzenlemeler...
1.5 milyon çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergede sonlara doğru gelindi. 3600 ek göstergeden sonra hangi meslek gruplarının maaşları ne kadar artacak? Merak edilen ayrıntıları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem bugünkü yazısında tek tek açıkladı. 3600 ek göstergeye kavuşacak 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve şube müdürü ile emekliler gelirlerinin artacağı günü bekliyor. İşte mesleklere ve derecelere göre artış hesabı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin (şube müdürü) emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracaklarıyla ilgili müjdesi yaklaşık 1.5 milyon memurun ve memur emeklisinin gelirlerini artırıyor. Önümüzdeki dönemde devreye girmesi beklenen yeni sistem özellikle emeklilik ikramiyelerini artıracak. Artıştan eski emekliler ve vefat edenlerin maaşlarını alan dul ve yetimler de yararlanıyor.
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor.
İKRAMİYELER DE ARTACAK
Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira ikramiye ise 17 bin lira artacak.
ÖĞRETMENLERİ İLGİLENDİREN ARTIŞ
Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3.600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3.600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak.