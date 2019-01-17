Bu uçakların içinde yok yok! Görenler gözlerine inanamıyor. İşte fiyatıyla dudak uçuklatan en pahalı uçaklar 10. BOEING 747-8 VIP – 153 milyon dolar Boeing 747-8 VIP 'Dreamliner' olarak da adlandırılan uçak Hong Konglu milyarder Joseph Lau'ya ait. Bu uçak Lau, daha konforlu yolculuk yapabilsin diye son teknoloji ve tasarımlarla imal edildi. Hong Konglu işadamı, uçağa fazladan abartılı eklemeler yaptığı için uçakta az koltuk bulunuyor. Uçağın orijinalinde ise 467 yolcu koltuğu bulunuyor. Toplantı odası. Toplantı odası. 9. BOEING 747-400 CUSTOM – 220 milyon dolar Boeing 747-400'ün özelleştirilmiş versiyonu, Suudi Arabistan Prensi El-Velid bin Talal'a aittir.