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Fiyatıyla dudak uçuklatan en pahalı uçaklar

Bu uçakların içinde yok yok! Görenler gözlerine inanamıyor. İşte fiyatıyla dudak uçuklatan en pahalı uçaklar

17 Ocak 2019 Perşembe, 21:09:24 Güncelleme: 21:11:15
Fiyatıyla dudak uçuklatan en pahalı uçaklar

10. BOEING 747-8 VIP – 153 milyon dolar

Fiyatıyla dudak uçuklatan en pahalı uçaklar

Boeing 747-8 VIP "Dreamliner" olarak da adlandırılan uçak Hong Konglu milyarder Joseph Lau'ya ait. Bu uçak Lau, daha konforlu yolculuk yapabilsin diye son teknoloji ve tasarımlarla imal edildi.

Fiyatıyla dudak uçuklatan en pahalı uçaklar

Hong Konglu işadamı, uçağa fazladan abartılı eklemeler yaptığı için uçakta az koltuk bulunuyor. Uçağın orijinalinde ise 467 yolcu koltuğu bulunuyor.

Fiyatıyla dudak uçuklatan en pahalı uçaklar

Toplantı odası.

Fiyatıyla dudak uçuklatan en pahalı uçaklar

Toplantı odası.

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