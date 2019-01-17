Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma şartları neler?

4- Dosya masrafı, kefil, hayat sigortası ya da diğer masraflar var mı?

- Hayır, hiçbir şekilde kefil şartı bulunmamaktadır. Vade ne olursa olsun sabit binde 5 kredi tahsis ücreti alınıyor. Hayat sigortası ise tüketici kredilerinde isteğe bağlı standart bir üründür.