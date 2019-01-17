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Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma şartları neler?

Ziraat Bankası tarafından açıklanan kredi kartı borcu yapılandırma fırsatı yüz binlerce vatandaş tarafından büyük ilgi gördü. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan paket doğrultusunda kampanya şartlarını açıklayan Ziraat Bankası, borçluların aklında kalan tüm sorulara yanıt verdi. Peki Ziraat Bankası kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırma şartları neler? Kredi kartı borç yapılandırma faiz oranı kaç? İşte kredi kartı borcu yapılandırması ile ilgili detaylar...

17 Ocak 2019 Perşembe, 09:13:03 Güncelleme: 09:24:06
Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma şartları neler?

Kredi kartı borcu yapılandırma kampanyası yoğun ilgi görmeye devam ederken, vatandaşlar kampanya ile ilgili sorularına da yanıt arıyor. Ziraat Bankası bir duyuru ile kredi kartı borcu yapılandırması kampanyasını başlattığını duyurmuştu. Peki ama kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır? Kredi kartı borcunu yapılandırmak için şartlar nelerdir? Vatandaşların aklındaki sorulara Ziraat Bankası Hürriyet aracılığı ile yanıt verdi. İşte o cevaplar...

Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma şartları neler?

1- Hangi borçlar yapılandırma kapsamındadır? Tüketici kredileri de yapılandırmaya dahil mi?

-Bireysel kredi kartı borçları kapsamdadır. Tüketici kredileri kapsam dahilinde değildir.

Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma şartları neler?

2- Yapılandırma hangi tarihleri kapsıyor? Şartları neler?

- 31 Aralık 2018 tarihine kadar olan borçları kapsıyor. Bu uygulamadan kredi kartı borcunu ödemede güçlük çeken vatandaşlar yararlanabilecek. Müşteriden istenilen tek şart gelirini belgelemesidir.

Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma şartları neler?

3- Hangi faizle kaç ay vade ile yapılandırma söz konusu?

- Birleştiren ihtiyaç kredisinin vadesi azami 60 ay olup, 24 aya kadar olan krediler için aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar olan krediler için ise aylık yüzde 1.20 faiz oranı uygulanıyor.

Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma şartları neler?

4- Dosya masrafı, kefil, hayat sigortası ya da diğer masraflar var mı?

- Hayır, hiçbir şekilde kefil şartı bulunmamaktadır. Vade ne olursa olsun sabit binde 5 kredi tahsis ücreti alınıyor. Hayat sigortası ise tüketici kredilerinde isteğe bağlı standart bir üründür.

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