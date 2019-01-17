Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma şartları neler?
Ziraat Bankası tarafından açıklanan kredi kartı borcu yapılandırma fırsatı yüz binlerce vatandaş tarafından büyük ilgi gördü. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan paket doğrultusunda kampanya şartlarını açıklayan Ziraat Bankası, borçluların aklında kalan tüm sorulara yanıt verdi. Peki Ziraat Bankası kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırma şartları neler? Kredi kartı borç yapılandırma faiz oranı kaç? İşte kredi kartı borcu yapılandırması ile ilgili detaylar...
Kredi kartı borcu yapılandırma kampanyası yoğun ilgi görmeye devam ederken, vatandaşlar kampanya ile ilgili sorularına da yanıt arıyor. Ziraat Bankası bir duyuru ile kredi kartı borcu yapılandırması kampanyasını başlattığını duyurmuştu. Peki ama kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır? Kredi kartı borcunu yapılandırmak için şartlar nelerdir? Vatandaşların aklındaki sorulara Ziraat Bankası Hürriyet aracılığı ile yanıt verdi. İşte o cevaplar...