3600 ek göstergede viraj dönüldü! En çok merak edilen 5 soru! 6861 TL'ye çıkacak! Yüzde 22 detayı! 15 Ocak'tan önce emekli olanlar...
3600 ek göstergede peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemenin bugün Meclis'e sunulması planlanıyor. Son dakika haberine göre AK Parti milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasa teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte yer alacak düzenlemeler arasında 3600 gösterge de yer alıyor. Tüm memurlara 600 ek gösterge verilecek. Buna göre bir kademelendirme yapılacak. Heyecanlandıran 3600 ek gösterge gelişmesinin ardından ardından kendi durumuyla ilgili soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte 3600 ek gösterge hakkında en çok sorulan sorular ve yanıtları...
3600 ek göstergede son durum...3600 ek gösterge düzenlemesinde son viraj dönüldü. Milyonların gözü bugünkü kararda. Düzenleme bugün Meclis'e çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda 3600 ek gösterge çalışmasının detaylarını açıklamıştı. Erdoğan'ın ''Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık'' sözleri sonrası araştırmalar hızlanırken en çok 5 soru gündeme geldi. İşte çokça sorular 5 sorunun yanıtı...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin tabloyu yayımlamıştı. 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek göstergede son durum merak ediliyor.
Torba yasa teklifinin hazırlıklarında sona geldi. Ak Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte yer alacak düzenlemelerin başında 3600 ek gösterge geliyor. Memurların merakla beklediği 3600 göstergeye ilişkin düzenlemenin bulunduğu teklif heyecanla bekleniyor.