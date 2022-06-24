3600 ek göstergede viraj dönüldü! En çok merak edilen 5 soru! 6861 TL’ye çıkacak! Yüzde 22 detayı! 15 Ocak’tan önce emekli olanlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin tabloyu yayımlamıştı. 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek göstergede son durum merak ediliyor.