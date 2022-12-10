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SON DAKİKA: 3600 ek gösterge ne durumda? Bakan Vedat Bilgin'den açıklama! ''Kapsam genişliyor...'' | Video

SON DAKİKA: 3600 ek gösterge ne durumda? Bakan Vedat Bilgin'den açıklama! ''Kapsam genişliyor...'' | Video
10.12.2022 09:12

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Memurların merakla beklediği 3600 ek göstergede önemli gelişmeler yaşanıyor... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul çalışmalarında ek gösterge konusu gündeme damga vurdu. Bakan Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin kapsamının genişleyeceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar...

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Memurların merakla beklediği 3600 ek göstergede önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul çalışmalarında ek gösterge konusu gündeme damga vurdu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 3600 gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine yönelik taleplere dikkat çekerek, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Genişleterek yaklaşık 6 milyona çıkardık. Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir. Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik talepler var. O konu da gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum Meclisimize takdim edeceğiz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE OCAK AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması beklenirken, yılda yaklaşık 100 bin personel alımı yapılan kamu kurumlarına alınan personel sayısı da yükselecek.

HEM MAAŞ HEM İKRAMİYE ARTACAK

Ek gösterge düzenlemesi ile birlikte kamu çalışanlarının hem maaşları hem de ikrâmiyeleri artacak. Genel Kurul'da muhalefet milletvekilleri, kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, müdürün üzerinde olan uzman personele de ek gösterge verilmesi gerektiğini belirtti.Milletvekilleri, "Birinci dereceye düşen, dört yıllık fakülte mezunu, üniversite okumuş herkes 3600 kapsamına alınmalıdır."

SIRA GEÇİCİ İŞÇİLERDE

Sözleşmeli personel diye tanımladıkları yapının içerisinde 32 tür personelin bulunduğunu aktaran Bilgin, yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın teknik olarak bitirildiğini aktardı. Bilgin, "Bu önemli sorunu da çözüyoruz. Çalışmasını bitti, bu ay yüce Meclis'e intikal eder" ifadelerini kullandı.

SENDİKA İÇİN YENİ DÖNEM

Bakan Bilgin, sendikalaşma oranının kamuda oldukça yüksek olmasına karşın işçilerde düşük olduğunu belirterek, "Sendikal özgürlükleri genişletecek düzenlemelere ihtiyaç var. İş yeri ve işletme ayrımında farklı oranlar var. Bunu en kısa zamanda gidereceğiz. İş kolunu biz belirleyeceğiz" dedi.

EYT'DE GÖZLER KABİNE'DE

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin en kapsamlı çalışmayı yaptıklarını belirtirken, yaş tartışmalarının 12 Aralık'ta yapılacak Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. İlk etapta 1.6 milyon olmak üzere 2 milyona yakın kişinin EYT kapsamında emekli olması bekleniyor.

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