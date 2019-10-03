Dünyanın en değerli para birimi belli oldu! Doları 3'e katladı | Dünyanın en değerli 10 para birimi

Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve ticaret savaşları, ülkelerin para birimlerini de etkiliyor. Özellikle ABD ve Çin arasında yaşanan gelişmeler para birimlerinin değerlerinin dalgalı bir şekilde seyretmesine neden oluyor. Dünyanın en değerli para birimlerini inceleyen B2Press'in araştırmasının sonucunda, en değerli 10 para birimi belli oldu. İşte o liste...

03.10.2019 07:50 - Son Güncelleme: 03.10.2019 07:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





