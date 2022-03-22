200.000 TL'ye aylık kaç para faiz alırım? Bankalar 32 gün vadeli mevduatta faiz atağına kalktı! %20,50, %20,25, %19 oranlar bomba
32 günlük vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları düşüyor. Kısa süre öncesinde yüzde 20'lerin üzerinde faiz oranları ile ilgi çeken fazlası banka yeni dönemde faiz oranlarını geri çekti. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilginin de artması ile mevduat hesaplarının faiz oranları da araştırılmaya başladı. Birçok banka tarafından yeniden güncellenen faiz oranları en yüksek getiriyi elde etmek isteyenlere avantajlı bankacılık hizmetlerinden de yararlanmaları imkanını sağlıyor. Yüksek faiz oranlarından yararlanarak, 32 günlük vadede en iyi faiz getirisini almak isteyenler hedefiyle yalın başvuru imkanları da tanınıyor. Peki, en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada?
22.03.2022 08:59 - Son Güncelleme: 22.03.2022 08:59
Türk Lirası birikimlerini banka hesaplarında durduğu her an yüksek hoş geldin faizleri ile değerlendirmek isteyenlere bankalardan cazip teklifler sunulmaya başladı. Birçok bankacılık ayrıcalığından da yararlanarak birikimlerini katlamak isteyenlere yüksek oranlarda getiri fırsatı sunuluyor. Kur korumalı TL mevduat hesapları ve günlük vadeli hesaplara ilginin ise arttığı kaydedildi.