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Haberler Ekonomi 200.000 TL'ye aylık kaç para faiz alırım? Bankalar 32 gün vadeli mevduatta faiz atağına kalktı! %20,50, %20,25, %19 oranlar bomba

200.000 TL'ye aylık kaç para faiz alırım? Bankalar 32 gün vadeli mevduatta faiz atağına kalktı! %20,50, %20,25, %19 oranlar bomba

32 günlük vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları düşüyor. Kısa süre öncesinde yüzde 20'lerin üzerinde faiz oranları ile ilgi çeken fazlası banka yeni dönemde faiz oranlarını geri çekti. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilginin de artması ile mevduat hesaplarının faiz oranları da araştırılmaya başladı. Birçok banka tarafından yeniden güncellenen faiz oranları en yüksek getiriyi elde etmek isteyenlere avantajlı bankacılık hizmetlerinden de yararlanmaları imkanını sağlıyor. Yüksek faiz oranlarından yararlanarak, 32 günlük vadede en iyi faiz getirisini almak isteyenler hedefiyle yalın başvuru imkanları da tanınıyor. Peki, en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada?

takvim.com.tr
22.03.2022 08:59 - Son Güncelleme: 22.03.2022 08:59
200.000 TL’ye aylık kaç para faiz alırım? Bankalar 32 gün vadeli mevduatta faiz atağına kalktı! %20,50, %20,25, %19 oranlar bomba

Türk Lirası birikimlerini banka hesaplarında durduğu her an yüksek hoş geldin faizleri ile değerlendirmek isteyenlere bankalardan cazip teklifler sunulmaya başladı. Birçok bankacılık ayrıcalığından da yararlanarak birikimlerini katlamak isteyenlere yüksek oranlarda getiri fırsatı sunuluyor. Kur korumalı TL mevduat hesapları ve günlük vadeli hesaplara ilginin ise arttığı kaydedildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
200.000 TL’ye aylık kaç para faiz alırım? Bankalar 32 gün vadeli mevduatta faiz atağına kalktı! %20,50, %20,25, %19 oranlar bomba

👉Bankaların Hoş Geldin Faiz Oranları Ne Kadar?

32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,50 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Şu an için iki banka tarafından sağlanan bu yüksek oran çeşitli ek ürün kullanımı ile birikimlerini değerlendirmek isteyen kullanıcılara sunuluyor.

200.000 TL’ye aylık kaç para faiz alırım? Bankalar 32 gün vadeli mevduatta faiz atağına kalktı! %20,50, %20,25, %19 oranlar bomba

Öte yandan yine ek ürün kullanarak hoş geldin faizi süresi sonunda da aynı oranlarla devam ederek bitmeyen hoş geldin faizi fırsatından da yararlanmaları sağlanacak.

200.000 TL’ye aylık kaç para faiz alırım? Bankalar 32 gün vadeli mevduatta faiz atağına kalktı! %20,50, %20,25, %19 oranlar bomba

👉En yüksek mevduat faiz oranları:

  • Alternatif Bank VOV Hesap Faiz Oranı: %20,50
  • Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı: %20,50
  • Akbank Vadeli Hesap TL Faiz Oranı: %18,25
200.000 TL’ye aylık kaç para faiz alırım? Bankalar 32 gün vadeli mevduatta faiz atağına kalktı! %20,50, %20,25, %19 oranlar bomba
  • Burgan Bank ON Hesap Faiz Oranı: %20,25
  • HSBC Modern Hesap Faiz Oranı: %18
  • Halkbank Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: %14,75
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