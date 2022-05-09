3600 ek gösterge TASLAKLARI TAMAM! Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları, emekli ikramiyeleri kaç para oldu? Maaş + 1.500 TL ek gösterge artışı!

Memur ve memur emeklisinin maaş hesabında ve ikramiyesinde önemli bir kriter olan 3600 ek gösterge, ne kadar yüksek olursa maaşa da o kadar yüksek etkisi bulunuyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye girmesinin ardından hem çalışan memurun hem de emekli memurların maaşlarında ve emekli olurken aldıkları ikramiye oranlarında ciddi bir artış meydana gelecek. Milyonların maaşını ve ikramiyesini etkileyecek ek göstergede masaya gelen taslaklara ulaşıldı. Hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen gibi mesleğe sahip olanlar amacıyla öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Peki, kim hangi ek göstergeye kavuşacak? Merak edilen soruların yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı!