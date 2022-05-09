3600 ek gösterge TASLAKLARI TAMAM! Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları, emekli ikramiyeleri kaç para oldu? Maaş + 1.500 TL ek gösterge artışı!
3600 ek gösterge için geri sayım sona eriyor. Gözler masadan çıkacak teklife çevrildi. Kamuda tespit edilen milyonlarca memurun aylığını, emeklililiğini ve ikramiye tutarını etkileyecek ek göstergede masaya gelen taslaklara ulaşıldı. Hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen gibi mesleğe sahip olanlar amacıyla öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Peki, kim hangi ek göstergeye kavuşacak? Ek gösterge kimleri ilgilendiriyor? Hangi unvan ve mesleğe kaç ek gösterge artışı yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı!
Memur ve memur emeklisinin maaş hesabında ve ikramiyesinde önemli bir kriter olan 3600 ek gösterge, ne kadar yüksek olursa maaşa da o kadar yüksek etkisi bulunuyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye girmesinin ardından hem çalışan memurun hem de emekli memurların maaşlarında ve emekli olurken aldıkları ikramiye oranlarında ciddi bir artış meydana gelecek. Milyonların maaşını ve ikramiyesini etkileyecek ek göstergede masaya gelen taslaklara ulaşıldı. Hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen gibi mesleğe sahip olanlar amacıyla öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Peki, kim hangi ek göstergeye kavuşacak? Merak edilen soruların yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı!
Kamuda çalışan milyonlarca memur ve Emekli sSandığ3ı emeklisinin hem maaşlarını hem de ikramiyelerini artıracak ek gösterge çalışmasında sona yaklaşıldı. Kamu oyunda 3600 ek gösterge çalışması olarak bilinen ancak tüm unvanlardaki ek göstergeleri değiştirecek çalışma ile ilgili iki toplantı yapılmıştı.
Yarın yapılacak son toplantıda taslaklara son şeklin verilmesi,. Kamu tarafının belirlediği çerçevenin masada sendikalar ile tartışılması bekleniyor. Daha önceki çalışmalarda Memur-sen tekliflerini ve taleplerini iletmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilileri , alternatif rakamlar ve mali yükü konusunda çalışmalarını tamamladılar. Ek gösterge aralığına göre; aktif çalışanların dağılımı ile emekli olanların sayısı, bugün emekliliğe hak kazananlar ile önümüzdeki 3 yıl içerisinde emekli olabileceklerin tahmini sayısı üzerinde simülasyonlu çalışmalar hazırlandı.
Yapılan çalışmalarda; Öğretmenler, polisler din görevlileri ve hemşirelerden oluşan 4 meslek grubuna yönelik ek gösterge düzenlemesi; diğer unvanları da etkiliyor. Kamu personel sisteminde yapılacak ek gösterge düzenlemesi , kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı açısından bazı kadrolarda da ek gösterge düzenlemesi yapılması sonucunu ortaya çıkardığı belirlendi.