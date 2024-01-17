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3600 ek gösterge ile maaşlara 4.500 TL ek zam gelecek! Emekli ikramiyesine 150 bin TL yansıma olacak! 1. dereceye yükselen memurlar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesinin hükümet tarafından hayata geçirileceğini belirtti. Daha önce 2023 yılı başında çıkarılan ek gösterge düzenlemesi ile öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilmişti. Peki, 2024 yılı 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 16:14 Güncelleme 17 Ocak 2024, 16:14
3600 ek gösterge ile maaşlara 4.500 TL ek zam gelecek! Emekli ikramiyesine 150 bin TL yansıma olacak! 1. dereceye yükselen memurlar... 1

Türkiye'de 5,3 milyon kamu çalışanını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Yeni yılla beraber, kamu çalışanlarının aylık maaşları, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan 3600 ek gösterge konusu gündeme geldi.

3600 ek gösterge ile maaşlara 4.500 TL ek zam gelecek! Emekli ikramiyesine 150 bin TL yansıma olacak! 1. dereceye yükselen memurlar... 2

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge; devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

3600 ek gösterge ile maaşlara 4.500 TL ek zam gelecek! Emekli ikramiyesine 150 bin TL yansıma olacak! 1. dereceye yükselen memurlar... 3

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

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