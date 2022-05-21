RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Yüzde 30'u karşılanacak! 23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK'dan ödeme desteği geldi!

Yüzde 30'u karşılanacak! 23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK'dan ödeme desteği geldi!

Birçok değişik kategori altında hizmet ilerleten Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kez de çocuk sahibi olmak isteyen fakat normal yollar ile bu isteklerini yerine getiremeyen ülke vatandaşları amacıyla bir destek hizmeti sunacağını bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan oluşturulan duyuruya göre tüp bebek tekniği ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin masraflarına ortak olunacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.

takvim.com.tr
21.05.2022 08:58 - Son Güncelleme: 21.05.2022 08:58
Yüzde 30’u karşılanacak! 23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK’dan ödeme desteği geldi!

Çocuk sahibi olmak, birçok bireyin gerekli yaşam koşullarını sağlamaları durumunda hayal ettiği konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlat sahibi sorumluluğunun büyük olmasının yanında oluşturduğu sonsuz duyguyu hissetmek isteyen binlerce vatandaş, doğal yollar ile sahip olamadıkları çocukları çeşitli tıbbi yöntemler ya da evlat edinme yolu ile kendi ailelerine dahil etme gayreti içerisine girerler.

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Yüzde 30’u karşılanacak! 23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK’dan ödeme desteği geldi!

Evlat edinme prosedürleri ile vakit kaybetmek istemeyen ya da kendi fizyolojik özellikleri aracılığı ile çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sıklık ile tüp bebek yönteminden yararlanmaktadırlar.

Yüzde 30’u karşılanacak! 23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK’dan ödeme desteği geldi!

Yumurtanın ve spermin laboratuvar ortamında döllenmesi ve döllenen yumurtanın çeşitli tıbbi yöntemler ile kadın rahmine yerleştirilmesi sonucunda gerçekleştirilen tüp bebek yöntemi, normal yollar ile çocuk sahibi olmak isteyen ancak olamayan kişilerin başvurdukları yöntemlerin başında gelmektedir.

Yüzde 30’u karşılanacak! 23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK’dan ödeme desteği geldi!

Hizmet alınan kuruluşa göre değişmek ile birlikte aile bütçelerini aşan fiyatlara sahip olan bu yöntem, birçok ailenin çocuk özlemi duymasına sebep olmaktadır.

Yüzde 30’u karşılanacak! 23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK’dan ödeme desteği geldi!

Bu noktada devreye giren Sosyal Güvenlik Kurumu, anne baba olma duygusunu tatmak isteyen bireyler için tüp bebek desteği vereceğini bildirmiştir.

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