Yüzde 30’u karşılanacak! 23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK’dan ödeme desteği geldi!

Çocuk sahibi olmak, birçok bireyin gerekli yaşam koşullarını sağlamaları durumunda hayal ettiği konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlat sahibi sorumluluğunun büyük olmasının yanında oluşturduğu sonsuz duyguyu hissetmek isteyen binlerce vatandaş, doğal yollar ile sahip olamadıkları çocukları çeşitli tıbbi yöntemler ya da evlat edinme yolu ile kendi ailelerine dahil etme gayreti içerisine girerler.