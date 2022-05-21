Yüzde 30'u karşılanacak! 23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK'dan ödeme desteği geldi!
Birçok değişik kategori altında hizmet ilerleten Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kez de çocuk sahibi olmak isteyen fakat normal yollar ile bu isteklerini yerine getiremeyen ülke vatandaşları amacıyla bir destek hizmeti sunacağını bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan oluşturulan duyuruya göre tüp bebek tekniği ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin masraflarına ortak olunacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.
21.05.2022 08:58 - Son Güncelleme: 21.05.2022 08:58
Çocuk sahibi olmak, birçok bireyin gerekli yaşam koşullarını sağlamaları durumunda hayal ettiği konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlat sahibi sorumluluğunun büyük olmasının yanında oluşturduğu sonsuz duyguyu hissetmek isteyen binlerce vatandaş, doğal yollar ile sahip olamadıkları çocukları çeşitli tıbbi yöntemler ya da evlat edinme yolu ile kendi ailelerine dahil etme gayreti içerisine girerler.
Bu noktada devreye giren Sosyal Güvenlik Kurumu, anne baba olma duygusunu tatmak isteyen bireyler için tüp bebek desteği vereceğini bildirmiştir.