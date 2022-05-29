3600 ek gösterge için 14 farklı taslak! 3600 ek göstergede kademeli geçiş detayı! Ek gösterge rakamları 500-750 arası artacak
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge için çıkacak sonuca odaklanmış durumda. 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaşlar nasıl artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? soruları sürekli olarak araştırılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 taslak üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Taslaklardan birindeki detay ise dikkat çekici. Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı.
29.05.2022 08:43 - Son Güncelleme: 29.05.2022 08:43
Yapılan iki toplantıda sendikalarla birlikte tüm paydaşlar yer alarak taleplerini açıklamıştı. Ek gösterge konusunda bütçeye maliyet hesaplaması çalışanlar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, emekliler açısından maliyet hesabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından yürütüldü. Hazine ve Maliye Uzmanları ek gösterge konusunda 14 farklı taslak hazırladı.