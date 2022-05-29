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Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge için 14 farklı taslak! 3600 ek göstergede kademeli geçiş detayı! Ek gösterge rakamları 500-750 arası artacak

3600 ek gösterge için 14 farklı taslak! 3600 ek göstergede kademeli geçiş detayı! Ek gösterge rakamları 500-750 arası artacak

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge için çıkacak sonuca odaklanmış durumda. 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaşlar nasıl artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? soruları sürekli olarak araştırılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 taslak üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Taslaklardan birindeki detay ise dikkat çekici. Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı.

29.05.2022 08:43 - Son Güncelleme: 29.05.2022 08:43
3600 ek gösterge için 14 farklı taslak! 3600 ek göstergede kademeli geçiş detayı! Ek gösterge rakamları 500-750 arası artacak

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği ek göstergede sona yaklaşıldı. Bu ayın sonunda Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme özellikle emekli maaşlarını ve ikramiyeleri artıracak

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3600 ek gösterge için 14 farklı taslak! 3600 ek göstergede kademeli geçiş detayı! Ek gösterge rakamları 500-750 arası artacak

Yıl başından bu yana devam eden ek gösterge çalışması sonunda tamamlandı.
Değişik alternatifleri içeren taslak metin ortaya çıktı.

3600 ek gösterge için 14 farklı taslak! 3600 ek göstergede kademeli geçiş detayı! Ek gösterge rakamları 500-750 arası artacak

Taslak metin son kez müzakere masasında görüşüldükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek. Ek gösterge artışı ile birlikte özellikle emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri yükselecek.

3600 ek gösterge için 14 farklı taslak! 3600 ek göstergede kademeli geçiş detayı! Ek gösterge rakamları 500-750 arası artacak

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında metinde yer alan 51. Madde gereğince ek gösterge çalışmaları başlatılmıştı.

3600 ek gösterge için 14 farklı taslak! 3600 ek göstergede kademeli geçiş detayı! Ek gösterge rakamları 500-750 arası artacak

Yapılan iki toplantıda sendikalarla birlikte tüm paydaşlar yer alarak taleplerini açıklamıştı. Ek gösterge konusunda bütçeye maliyet hesaplaması çalışanlar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, emekliler açısından maliyet hesabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından yürütüldü. Hazine ve Maliye Uzmanları ek gösterge konusunda 14 farklı taslak hazırladı.

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