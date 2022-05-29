3600 ek gösterge için 14 farklı taslak! 3600 ek göstergede kademeli geçiş detayı! Ek gösterge rakamları 500-750 arası artacak

Yapılan iki toplantıda sendikalarla birlikte tüm paydaşlar yer alarak taleplerini açıklamıştı. Ek gösterge konusunda bütçeye maliyet hesaplaması çalışanlar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, emekliler açısından maliyet hesabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından yürütüldü. Hazine ve Maliye Uzmanları ek gösterge konusunda 14 farklı taslak hazırladı.