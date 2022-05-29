Milyonlara ucuz konut müjdesi! Konut arsaları satışa çıkıyor! Hükümet düğmeye bastı
Son dakika haberine göre hükümet konut sıkıntısını çözmek ve dar-orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapabilmek için çalışmaları hızlandırdı. Yeni bir konut hamlesi başlatma hazırlığı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal konutun yanında altyapılı konut arsaları satışı yapmak için kolları sıvadı.
29.05.2022 09:08 - Son Güncelleme: 29.05.2022 09:08
1984'te kurulan TOKİ'nin 2002'ye kadar 75 bin konut ürettiğini hatırlatan Bakan Kurum, "2002'den bugüne kadar ise 1 milyon 137 bin konut.Üretmeye de devam ediyoruz. Ağustosta büyük bir sosyal konut kampanyasını Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 81 ilde vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacağız" dedi.
SANAYİ TESİSİ MÜJDESİ
Küçük ve orta ölçekli işletmeciler için sanayi tesisleri müjdesi de veren Bakan Kurum, "TOKİ eliyle üretimi istihdamı artırmak için sanayi tesisleri kuracağız. Küçük ve orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz talep örgütlenmesi ile gelen talebe göre yapacağız ve kura yöntemiyle az peşinat 15-20 yıl vadeli satılacak. Bu yıldan itibaren başlanacak" ifadelerini kullandı.