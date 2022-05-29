Milyonlara ucuz konut müjdesi! Konut arsaları satışa çıkıyor! Hükümet düğmeye bastı

SANAYİ TESİSİ MÜJDESİ

Küçük ve orta ölçekli işletmeciler için sanayi tesisleri müjdesi de veren Bakan Kurum, "TOKİ eliyle üretimi istihdamı artırmak için sanayi tesisleri kuracağız. Küçük ve orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz talep örgütlenmesi ile gelen talebe göre yapacağız ve kura yöntemiyle az peşinat 15-20 yıl vadeli satılacak. Bu yıldan itibaren başlanacak" ifadelerini kullandı.