AB'den yeşil ve gri skandal pasaport kararı! Vizesiz Avrupa hayal oldu...

Yeşil ve gri pasaport sahipleri, 2020 yılından itibaren Avrupa ülkelerine gidebilmek için önceden izin almak zorunda kalacak. EuroEsia Global Visa Services'in yaptığı bildirime göre, Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat etme özgürlüğüne sahip vatandaşlar için bugün itibari ile alınan karar gereğince vizesiz seyahat etme kısıtlaması getirilmiş getirildi. Bundan böyle, Avrupa seyahati için vizeden muaf tutulan kişiler de seyahatleri öncesinde ilgili ülkeye giriş izni almaları gerekecek.