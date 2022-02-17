Araba alacak bakmadan geçmeyin! 50 bin TL 36 ay vade ile taşıt kredisi faiz oranı hesaplama! Ziraat Bankası, Yapı Kredi…

Araba almak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında taşıt kredisi yer alıyor ve bankaların güncel faiz oranları merak ediliyor. Araba almak isteyenler bakmadan geçmeyin, sizler için 50 bin TL 36 ay vade ile taşıt kredisi faiz oranı hesaplama örneğini haberimizde paylaştık. 2022 Şubat ayıyla birlikte değişiklik gösteren faiz oranlarından kısa sürede haberdar olmak ve karşılaştırma yapmak isteyenler Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve daha pek çok bankanın taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizden inceleyebilir.