Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor! Babaya 2 yıl erken emeklilik!
Çalışma hayatıyla ilgili birçok durum tam olarak bilinmiyor. Bunlardan biri de emeklilik konusu. Çalışanların büyük bir çoğunluğu emeklilik konusunda birçok sorunun yanıtını arıyor. Özellikle babalara son dönemde süt parası, doğum izni gibi birçok hak tanınmaya başladı. Söz konusu haklar ise erken emekliliği beraberinde getirdi. Çalışan babaları 2 yıl erken emekli eden durumları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında yazdı. İşte detaylar...
İş hayatında babaların da anneler gibi birçok hakları bulunuyor. İzinden süt parasına, erken emeklilikten iş güvencesine kadar çok sayıda avantaj sağlanıyor
Bugün babalar günü. Bu vesileyle tüm babaların ve baba adaylarının bu gününü kutluyorum. Aramızdan ayrılmış babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışma hayatına baktığımızda Türkiye'de erkeklerin oranının daha fazla olduğunu görüyoruz. Son yıllarda kadınlar daha çok iş hayatına katılsa da hala ağırlık erkeklerde. Ancak izin ve diğer haklara baktığımızda erkeklerin haklarının kadınlara nazaran daha az olduğu görülüyor. Buna rağmen son yıllardaki yasal düzenlemelerle erkekler için de önemli avantajlar getirildi. Özellikle izinler konusunda değişiklikler yapıldı.
EVLAT EDİNENLERE İMKAN
İşçi erkeklere; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde 5 gün ücretli izin veriliyor. Memur babaya eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 10 gün babalık izni; kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 gün izin veriliyor.