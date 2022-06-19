Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor! Babaya 2 yıl erken emeklilik!

Bugün babalar günü. Bu vesileyle tüm babaların ve baba adaylarının bu gününü kutluyorum. Aramızdan ayrılmış babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışma hayatına baktığımızda Türkiye'de erkeklerin oranının daha fazla olduğunu görüyoruz. Son yıllarda kadınlar daha çok iş hayatına katılsa da hala ağırlık erkeklerde. Ancak izin ve diğer haklara baktığımızda erkeklerin haklarının kadınlara nazaran daha az olduğu görülüyor. Buna rağmen son yıllardaki yasal düzenlemelerle erkekler için de önemli avantajlar getirildi. Özellikle izinler konusunda değişiklikler yapıldı.

