Boşanan kadına devlet desteği! Karşılıksız, geri ödemesiz! 2021 boşanan kadına verilen maddi destekler hangileri?
Gündemde sıklıkla boşanan kadına devlet desteğinin neler olduğu araştırılıyor ve bu imkandan yararlanma şartları merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sunulan bu desteklerin en dikkat çeken yanı ise karşılıksız ve geri ödemesiz olması. Peki 2021 boşanan kadına verilen maddi destekler hangileri? Her boşanan kadın devletin sunduğu maddi destekleri alabiliyor mu, hangi şartları taşıması gerekiyor? İşte detaylar…
Gündemde sıklıkla boşanan kadına devlet desteğinin neler olduğu araştırılıyor ve bu imkandan yararlanma şartları merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sunulan bu desteklerin en dikkat çeken yanı ise karşılıksız ve geri ödemesiz olması. Peki 2021 boşanan kadına verilen maddi destekler hangileri? Her boşanan kadın devletin sunduğu maddi destekleri alabiliyor mu, hangi şartları taşıması gerekiyor? İşte detaylar…
Arama motorları üzerinden binlerce kişi 2021 boşanan kadına verilen maddi destekler hangileri? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde sorguluyor. Eşiyle anlaşamadığı ya da farklı sebeplerden dolayı boşanmak zorunda kalan kadınların maddi olarak hayatlarını rahat devam ettirebilmesi için bazı destekler devlet tarafından veriliyor. Sadece eşinden boşanmış olanlar değil eşi vefat ettiği için dul kalmış kadınlar da bu desteklerden yararlanabiliyor. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm bilgiler…
Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Boşanmış kadınlara boşanmalarının ardından mağduriyet yaşamamaları devlet tarafından birtakım olanaklar sunulmaktadır. Bu olanaklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. Boşanmış kadınlara devlet yardımları aşağıdaki gibidir:
NAKDİ YARDIM DESTEĞİ
Nakdi yardım olanağını kullanmak için ikamet ettiğiniz il ya da ilçedeki kaymakamlık binasında bulunan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na müracaat edip başvuru yapmanız yeterlidir. Kaymakamlık değerlendirmesi sonucunda bahsi geçen fona uygun olduğunuz kararı çıkarsa bu fondan faydalanabilirsiniz. Muhtaçlık sınırı 483 TL olarak belirlenmiştir.