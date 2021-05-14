Boşanan kadına devlet desteği! Karşılıksız, geri ödemesiz! 2021 boşanan kadına verilen maddi destekler hangileri?

Arama motorları üzerinden binlerce kişi 2021 boşanan kadına verilen maddi destekler hangileri? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde sorguluyor. Eşiyle anlaşamadığı ya da farklı sebeplerden dolayı boşanmak zorunda kalan kadınların maddi olarak hayatlarını rahat devam ettirebilmesi için bazı destekler devlet tarafından veriliyor. Sadece eşinden boşanmış olanlar değil eşi vefat ettiği için dul kalmış kadınlar da bu desteklerden yararlanabiliyor. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm bilgiler…