RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi %36 + %10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye çıplak 7.500 TL+ Memura 13.159 TL MAAŞ! 1.500 TL Seyyanen + 114 kümülatif artış+ TEFE TÜFE Temmuz zammı...

%36 + %10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye çıplak 7.500 TL+ Memura 13.159 TL MAAŞ! 1.500 TL Seyyanen + 114 kümülatif artış+ TEFE TÜFE Temmuz zammı...

Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler ve memurlar, temmuz zammı için bekleyişe geçti. Başkan Erdoğan, temmuz zammı öncesi emeklilere ara zam müjdesi verdi ve en düşük emekli maaşları 7.500 TL'ye yükseldi. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti ve 1.500 TL'lik bir seyyanen artış yapılmış oldu. Peki, temmuzda emekli ve memur maaşlarına kaç TL zam yapılacak? Temmuzda emekli maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
24.03.2023 19:01 - Son Güncelleme: 24.03.2023 19:01
%36 + %10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye çıplak 7.500 TL+ Memura 13.159 TL MAAŞ! 1.500 TL Seyyanen + 114 kümülatif artış+ TEFE TÜFE Temmuz zammı...

En düşük emekli maaşı nisan ayından itibaren 7 bin 500 liraya yükseliyor. Maaşı 7 bin 500 liranın altında olanların kök maaşının değişmeyeceği duyuruldu. Yapılacak zam da kök maaş üzerinden yansıtılacak. Öte yandan emekliler ve memurlar temmuz maaşlarının nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Ocak ve şubat ayında açıklanan enflasyon farkı %10 olarak belirlendi. Peki, temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? işte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
%36 + %10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye çıplak 7.500 TL+ Memura 13.159 TL MAAŞ! 1.500 TL Seyyanen + 114 kümülatif artış+ TEFE TÜFE Temmuz zammı...

En düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltildi.

%36 + %10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye çıplak 7.500 TL+ Memura 13.159 TL MAAŞ! 1.500 TL Seyyanen + 114 kümülatif artış+ TEFE TÜFE Temmuz zammı...

Örneğin, kök maaşı 4 bin 500 lira olan bir emekliye, 7 bin 500 liralık ödeme aradaki farkın Hazine tarafından karşılanmasıyla gerçekleştirilecek.

%36 + %10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye çıplak 7.500 TL+ Memura 13.159 TL MAAŞ! 1.500 TL Seyyanen + 114 kümülatif artış+ TEFE TÜFE Temmuz zammı...

Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emekliler, maaşları bu rakama ulaşana kadar yapılacak zamları, kök maaşlarına eklenecek şekilde alacak.

%36 + %10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye çıplak 7.500 TL+ Memura 13.159 TL MAAŞ! 1.500 TL Seyyanen + 114 kümülatif artış+ TEFE TÜFE Temmuz zammı...

ÖRNEK ZAM HESABI

Örneğin kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı diyelim. Bu zam 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak.

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