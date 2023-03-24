%36 + %10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye çıplak 7.500 TL+ Memura 13.159 TL MAAŞ! 1.500 TL Seyyanen + 114 kümülatif artış+ TEFE TÜFE Temmuz zammı...

En düşük emekli maaşı nisan ayından itibaren 7 bin 500 liraya yükseliyor. Maaşı 7 bin 500 liranın altında olanların kök maaşının değişmeyeceği duyuruldu. Yapılacak zam da kök maaş üzerinden yansıtılacak. Öte yandan emekliler ve memurlar temmuz maaşlarının nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Ocak ve şubat ayında açıklanan enflasyon farkı %10 olarak belirlendi. Peki, temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? işte detaylar...