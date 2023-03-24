%36 + %10 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye çıplak 7.500 TL+ Memura 13.159 TL MAAŞ! 1.500 TL Seyyanen + 114 kümülatif artış+ TEFE TÜFE Temmuz zammı...
Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler ve memurlar, temmuz zammı için bekleyişe geçti. Başkan Erdoğan, temmuz zammı öncesi emeklilere ara zam müjdesi verdi ve en düşük emekli maaşları 7.500 TL'ye yükseldi. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti ve 1.500 TL'lik bir seyyanen artış yapılmış oldu. Peki, temmuzda emekli ve memur maaşlarına kaç TL zam yapılacak? Temmuzda emekli maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...
24.03.2023 19:01 - Son Güncelleme: 24.03.2023 19:01
En düşük emekli maaşı nisan ayından itibaren 7 bin 500 liraya yükseliyor. Maaşı 7 bin 500 liranın altında olanların kök maaşının değişmeyeceği duyuruldu. Yapılacak zam da kök maaş üzerinden yansıtılacak. Öte yandan emekliler ve memurlar temmuz maaşlarının nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Ocak ve şubat ayında açıklanan enflasyon farkı %10 olarak belirlendi. Peki, temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? işte detaylar...