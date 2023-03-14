35.000-100,000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak… Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde!
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlar arasında gıda yardımları, yakacak yardımları, muhtaç asker aileleri için yardımlar, yetim ve öksüz yardımları, doğum yardımları ve kira yardımları bulunmaktadır.
14.03.2023 12:22 - Son Güncelleme: 14.03.2023 12:22
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların ekonomik durumlarının yetersiz kalması halinde farklı kalemlerde sosyal yardımlar yapılır. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar, ilgili birimlere başvurmaları halinde devletten her ay düzenli ödeme hesağlara geçer. Geçimleri için yetersiz miktarda olan bu sosyal yardımlar, imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için büyük bir destek vardır.
Barınma Yardımları
Barınma yardımları, vatandaşların yaşam sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları barınma sorunlarını çözmek amacıyla devlet tarafından sağlanan desteklerdir.
Kimler Barınma Yardımlarından Faydalanabilir?
Barınma yardımlarından faydalanmak için bazı özel şartları taşımak gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır: