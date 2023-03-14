35.000-100,000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak… Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların ekonomik durumlarının yetersiz kalması halinde farklı kalemlerde sosyal yardımlar yapılır. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar, ilgili birimlere başvurmaları halinde devletten her ay düzenli ödeme hesağlara geçer. Geçimleri için yetersiz miktarda olan bu sosyal yardımlar, imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için büyük bir destek vardır.