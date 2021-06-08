3.500 lira maaşla işçi alımı! Başvurular İŞKUR üzerinden! BİM marketlerine yüzlerce işçi alınacak!

BİM'de 3.500 lira maaşla işçi alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden BİM marketlerine yüzlerce kişi alınacak. İstihdam edilecek perosnellerin alımları için İŞKUR üzerinden başvuru yapmak yetebilecek. Alınacak personeller arasında; Satış Danışmanı, Manav, Kasiyer, Reyon Görevlisi, Beden İşçisi, Perakende Satış Elemanı, Depo İşçisi gibi unvanlar bulunuyor. BİM işçi alımı başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler haberimizde...