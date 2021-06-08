3.500 lira maaşla işçi alımı! Başvurular İŞKUR üzerinden! BİM marketlerine yüzlerce işçi alınacak!
İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar için birçok iş imkanı bulunuyor. BİM marketlerine yüzlerce personel alımı yapılıyor. 3.500 lira maaşla; satış danışmanı, manav, kasiyer, reyon görevlisi, beden işçisi, perakende satış elemanı, depo işçisi alınacak. BİM market bünyesinde çalışacak işçiler için açılan ilanlara İŞKUR üzerinden başvurmak mümkün. İşte, iş arayanlara toplamda 3.500 lira maaşla BİM işçi alımı ilanı!
08.06.2021 22:25
- Son Güncelleme: 08.06.2021 22:25
BİM'de 3.500 lira maaşla işçi alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden BİM marketlerine yüzlerce kişi alınacak. İstihdam edilecek perosnellerin alımları için İŞKUR üzerinden başvuru yapmak yetebilecek. Alınacak personeller arasında; Satış Danışmanı, Manav, Kasiyer, Reyon Görevlisi, Beden İşçisi, Perakende Satış Elemanı, Depo İşçisi gibi unvanlar bulunuyor. BİM işçi alımı başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler haberimizde...
BİM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,
En az İlköğretim Mezunu olmak,
Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,
Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.