3.441 TL artacak! 31 Aralık’a kadar almayan zamlı alır

2024 yılında 10 yıllık pasaport ücreti 7.833 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025 yılı itibarıyla bu tutar:
Bu da 3.441 TL'lik bir artış anlamına geliyor. Cumhurbaşkanlığı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde bu yeni ücretler, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Eğer 10 yıllık pasaport almayı düşünüyorsanız, 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapmanız halinde 7.833 TL ödeyerek yaklaşık 3.441 TL tasarruf edebilirsiniz.
10 yıllık pasaport ücretleri yüksek görünse de, uzun vadeli pasaport almak uzun dönemde daha avantajlıdır. Bu, yıllık maliyeti düşürerek ilerleyen yıllarda harç artışlarından etkilenmenizi önler.
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gelir İdaresi Başkanlığı
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