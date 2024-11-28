3.441 TL artacak! 31 Aralık’a kadar almayan zamlı alır

2024 ve 2025 Yılları İçin Pasaport Harçları

2024 yılında 10 yıllık pasaport ücreti 7.833 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025 yılı itibarıyla bu tutar:

11.274 TL olacak.

Bu da 3.441 TL'lik bir artış anlamına geliyor. Cumhurbaşkanlığı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde bu yeni ücretler, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.