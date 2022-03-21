💸3.400 TL taksit ile kaç TL konut kredisi çekilir? 📣Güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı! Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank…
Ev almak milyonlarca kişinin hayalidir ve yıllarca yaptıkları birikimin üzerine bankalardan nakit para çekerek hayalini kurduğu eve kavuşmak istiyor. Bankaların faiz oranları aylık olarak güncelleniyor ve zaman zaman kampanyalar da oluyor. Peki 3.200 TL taksit ile kaç TL konut kredisi çekilir? Bütçesine uygun geri ödeme koşullarını yakından araştıran kişiler güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı hakkında bilgi edinmek istiyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank gibi daha pek çok bankanın konut kredisi faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.
21.03.2022 14:23 - Son Güncelleme: 21.03.2022 14:29
Tüm illerden vatandaşlar tarafından 3.200 TL taksit ile kaç TL konut kredisi çekilir? Güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı nasıl? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank gibi daha pek çok banka konut kredisi faiz oranlarını sık sık güncelliyor ve özel kampanyalarla kolay geri ödeme koşullarını sunuyor. Hayalin kurduğu eve kavuşmak isteyenlerin nakit sıkıntısını rahatlatacak seçenekleri habreimizde derledik.