3.400 TL olacak mı? Asgari Ücrete AK Parti MHP zammı! Vergiler kaldırılacak maaşlar devlet zammıyla katlanacak iddiası

Asgari ücretten alınan vergiye dair AK Parti ve MHP'nin yarattığı Cumhur İttifakı'ndan da bir öneri geldi. Yapılacak yeni çalışmayla asgari ücretin 750 lira yükselmesi bekleniyor. Yeni senenin yaklaşmasıyla asgari ücrete ne kadar zam geleceği sorusu çalışanların gündeminde yer aldı. Konuya dair geçen zamanlarda açıklama yapan Bakan Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki zamanlarda başlayacağını belirtmişti. Asgari ücret belirleme komisyonu 2021'de geçerli olan asgari ücreti brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlemişti.