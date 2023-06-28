%34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı’na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! 11.400 TL üstü...

85 milyonun merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücretin ardından birçok detay da netleşti. İşsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminata kadar birçok ödemede artış yaşandı. Sıradaki memur ve emekli zammı ise en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşe 2023 Temmuz memur, emekli, 4C'li maaş tablosu...