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Haberler Ekonomi %34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı'na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! 11.400 TL üstü...

%34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı'na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! 11.400 TL üstü...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin açıklamada bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler memur ve emeklilerinin zamlı maaşları merak ediliyor. İşte Temmuz 2023 zamlı maaş tablosu...

takvim.com.tr
28.06.2023 21:00 - Son Güncelleme: 28.06.2023 21:00
%34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı’na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! 11.400 TL üstü...

85 milyonun merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücretin ardından birçok detay da netleşti. İşsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminata kadar birçok ödemede artış yaşandı. Sıradaki memur ve emekli zammı ise en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşe 2023 Temmuz memur, emekli, 4C'li maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
%34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı’na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! 11.400 TL üstü...

EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı. temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak ssk ve bağ-kur emeklilerine ayrıca ek iyileştirme de yapılacak.

%34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı’na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! 11.400 TL üstü...

HAZİRAN TAHMİNİ

Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. .

%34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı’na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! 11.400 TL üstü...

Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek

%34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı’na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! 11.400 TL üstü...

5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Kesin oran Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Enflasyon artışına Ocak ayındaki gibi bir refah payı eklenmesi gündemde.

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