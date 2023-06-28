%34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı'na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! 11.400 TL üstü...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin açıklamada bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler memur ve emeklilerinin zamlı maaşları merak ediliyor. İşte Temmuz 2023 zamlı maaş tablosu...
85 milyonun merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücretin ardından birçok detay da netleşti. İşsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminata kadar birçok ödemede artış yaşandı. Sıradaki memur ve emekli zammı ise en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşe 2023 Temmuz memur, emekli, 4C'li maaş tablosu...
EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı. temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak ssk ve bağ-kur emeklilerine ayrıca ek iyileştirme de yapılacak.
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek