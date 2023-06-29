Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! 46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

Erken emeklilik için müjde verildi. SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik imkanı sunuldu.. Ayrıca gündemde 2000 sonrası sigortalılar için kademeli yaş indirimi yer alıyor. Bu nedenle kademeli emeklilik ve yeni torba yasa hakkında detaylar merak ediliyor. İşte erken emeklilikten faydalanacak o isimler...