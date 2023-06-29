Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! 46-47-48-50-51-52'ye basanlar dikkat! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...
48, 49, 50, 54, 55 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesinin verilmesiyle birlikte Bağ-Kur sigortalıları arasında heyecan ve beklenti artmıştır. Bu müjde, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının emeklilik prim gün şartının SSK sigortalıları gibi 7200 güne çıkarılması üzerine yapılan çalışmaların devam ettiği bir süreçte duyurulmuştur. Aynı zamanda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen bireyler de bu gelişmeyle birlikte umutlandı.
29.06.2023 10:59 - Son Güncelleme: 29.06.2023 10:59
Erken emeklilik için müjde verildi. SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik imkanı sunuldu.. Ayrıca gündemde 2000 sonrası sigortalılar için kademeli yaş indirimi yer alıyor. Bu nedenle kademeli emeklilik ve yeni torba yasa hakkında detaylar merak ediliyor. İşte erken emeklilikten faydalanacak o isimler...