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Haberler Ekonomi Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! 46-47-48-50-51-52'ye basanlar dikkat! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! 46-47-48-50-51-52'ye basanlar dikkat! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

48, 49, 50, 54, 55 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesinin verilmesiyle birlikte Bağ-Kur sigortalıları arasında heyecan ve beklenti artmıştır. Bu müjde, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının emeklilik prim gün şartının SSK sigortalıları gibi 7200 güne çıkarılması üzerine yapılan çalışmaların devam ettiği bir süreçte duyurulmuştur. Aynı zamanda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen bireyler de bu gelişmeyle birlikte umutlandı.

takvim.com.tr
29.06.2023 10:59 - Son Güncelleme: 29.06.2023 10:59
Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! 46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

Erken emeklilik için müjde verildi. SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik imkanı sunuldu.. Ayrıca gündemde 2000 sonrası sigortalılar için kademeli yaş indirimi yer alıyor. Bu nedenle kademeli emeklilik ve yeni torba yasa hakkında detaylar merak ediliyor. İşte erken emeklilikten faydalanacak o isimler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! 46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasıyla birlikte 5 milyona yakın kişiye emeklilik yolu açıldı.

Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! 46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor.

Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! 46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklarda ise kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim günü tamamlama şartı bulunuyor.

Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! 46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

3600 GÜN İLE NASIL EMEKLİ OLUNUYOR?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların SSK'dan 3600, Bağ-Kur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. Ancak burada yaş şartı devam ediyor.

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