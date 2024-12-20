SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

SGK, erken emeklilik imkanlarını belirli şartlar altında sunuyor. Bu düzenlemeler, özellikle sağlık sorunları yaşayan, engelli bireyler, kadınlar ve ağır işlerde çalışanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Peki, kimler bu avantajlardan yararlanabilir?

1. Malulen Emeklilik Çalışma gücünü önemli ölçüde kaybetmiş bireyler için malulen emeklilik hakkı tanınmaktadır. Eğer kişinin sağlık durumu, çalışma gücünün en az %60'ını kaybettirmişse, sağlık kurulu raporu ile bu hakkı elde edebilir. Kimler Yararlanabilir? Çalışma gücünü %60 oranında kaybetmiş ve en az 10 yıl sigortalı olan bireyler. Şartlar: İş gücü kaybı sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana gelmiş olmalıdır.

En az 1800 prim günü ödenmiş olmalıdır.

2. Engellilik Durumunda Erken Emeklilik Engelli bireyler için erken emeklilik, prim günü ve sigortalılık süresine bağlı olarak değişmektedir. %40 ve üzeri engel oranına sahip sigortalılar, yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı kazanabiliyor. Kimler Yararlanabilir? %40 ve üzeri engelli raporu bulunan sigortalılar.

3. Kadınlara Özel Erken Emeklilik Hakları Kadınlar için sunulan erken emeklilik imkanları, doğum borçlanması ve yıpranma payı gibi önemli avantajlarla pekiştirilmektedir. Doğum Borçlanması: Kadınlar, her doğum için 2 yıl prim kazanabiliyor ve 3 çocukla toplamda 6 yıla kadar prim günü kazanma şansı elde edilebiliyor.

Kadınlar, her doğum için 2 yıl prim kazanabiliyor ve 3 çocukla toplamda 6 yıla kadar prim günü kazanma şansı elde edilebiliyor. Yıpranma Payı: Belirli mesleklerde çalışan kadınlar, her yıl ekstra prim günü hakkı kazanarak emekliliklerini öne çekebiliyor. Özellikle sağlık sektöründe çalışan kadınlar için bu avantaj oldukça önemli.