SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

SGK, erken emeklilik bekleyen vatandaşlara yönelik çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu düzenlemeler, malulen emeklilik, doğum borçlanması, yıpranma payı gibi avantajlar sunarak milyonlarca kişi için erken emeklilik kapısını aralıyor. Özellikle sigorta başlangıç tarihi 2000-2017 yılları arasında olan bireyler için bu düzenlemeler önemli fırsatlar barındırıyor. İşte SGK'nın sunduğu erken emeklilik imkanlarına dair detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:55 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:55
SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

SGK, erken emeklilik imkanlarını belirli şartlar altında sunuyor. Bu düzenlemeler, özellikle sağlık sorunları yaşayan, engelli bireyler, kadınlar ve ağır işlerde çalışanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Peki, kimler bu avantajlardan yararlanabilir?

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

1. Malulen Emeklilik

Çalışma gücünü önemli ölçüde kaybetmiş bireyler için malulen emeklilik hakkı tanınmaktadır. Eğer kişinin sağlık durumu, çalışma gücünün en az %60'ını kaybettirmişse, sağlık kurulu raporu ile bu hakkı elde edebilir.

Kimler Yararlanabilir?

  • Çalışma gücünü %60 oranında kaybetmiş ve en az 10 yıl sigortalı olan bireyler.

Şartlar:

  • İş gücü kaybı sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana gelmiş olmalıdır.
  • En az 1800 prim günü ödenmiş olmalıdır.

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

2. Engellilik Durumunda Erken Emeklilik

Engelli bireyler için erken emeklilik, prim günü ve sigortalılık süresine bağlı olarak değişmektedir. %40 ve üzeri engel oranına sahip sigortalılar, yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı kazanabiliyor.

Kimler Yararlanabilir?

  • %40 ve üzeri engelli raporu bulunan sigortalılar.

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

3. Kadınlara Özel Erken Emeklilik Hakları

Kadınlar için sunulan erken emeklilik imkanları, doğum borçlanması ve yıpranma payı gibi önemli avantajlarla pekiştirilmektedir.

  • Doğum Borçlanması: Kadınlar, her doğum için 2 yıl prim kazanabiliyor ve 3 çocukla toplamda 6 yıla kadar prim günü kazanma şansı elde edilebiliyor.
  • Yıpranma Payı: Belirli mesleklerde çalışan kadınlar, her yıl ekstra prim günü hakkı kazanarak emekliliklerini öne çekebiliyor. Özellikle sağlık sektöründe çalışan kadınlar için bu avantaj oldukça önemli.

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

4. Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik

Erkek sigortalılar, askerlik hizmetlerini borçlanarak prim günlerini artırabilir ve emeklilik yaşını öne çekebilir.

Kimler Yararlanabilir?

  • Askerlik hizmetini tamamlamış erkek sigortalılar.

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

5. Yıpratıcı İşlerde Çalışanlar İçin Erken Emeklilik

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan bireyler, ek prim günü kazanarak emeklilik yaşını aşağı çekebiliyorlar. Madenciler, itfaiyeciler ve sağlık çalışanları gibi meslek grupları bu avantajdan faydalanabilmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

  • Yıpratıcı ve tehlikeli işlerde çalışanlar.

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

6. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Düzenlemesi

EYT düzenlemesiyle, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim gün şartını tamamlayan bireyler, yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

  • 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup, prim gününü tamamlayan bireyler.

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

7. Sağlık Sorunları ve İş Kazası Sonucu Erken Emeklilik

Kronik hastalık, meslek hastalığı ya da iş kazası sonucu çalışma gücünü kaybeden bireyler, malulen emeklilik hakkından yararlanabilirler.

Kimler Yararlanabilir?

  • Çalışma hayatını etkileyen ciddi sağlık sorunları yaşayanlar.
  • Meslek hastalığına yakalananlar.

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

8. 3600 Gün ile Kısmi Emeklilik

Sigortalılık süresi 15 yıl ve prim günü 3600 olan kişiler, kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Ancak bu düzenleme, sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olanlar için geçerlidir.

Kadınlar: 50 yaşında emekli olabilir.
Erkekler: 55 yaşında emekli olabilir.

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Erken emeklilik için SGK'ya başvurmak isteyen bireyler, sağlık raporu, prim gün dökümü ve kimlik belgeleri gibi evrakları eksiksiz olarak hazırlamalıdır. Başvurular, SGK il müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilir.

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

Kaynaklar:

Derleme: Takvim.com.tr

SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı