SGK resmen duyurdu: Bu kişiler artık erken emekli olmaya başladı

SGK, erken emeklilik imkanlarını belirli şartlar altında sunuyor. Bu düzenlemeler, özellikle sağlık sorunları yaşayan, engelli bireyler, kadınlar ve ağır işlerde çalışanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Peki, kimler bu avantajlardan yararlanabilir?
Çalışma gücünü önemli ölçüde kaybetmiş bireyler için malulen emeklilik hakkı tanınmaktadır. Eğer kişinin sağlık durumu, çalışma gücünün en az %60'ını kaybettirmişse, sağlık kurulu raporu ile bu hakkı elde edebilir.
Kimler Yararlanabilir?
Şartlar:
Engelli bireyler için erken emeklilik, prim günü ve sigortalılık süresine bağlı olarak değişmektedir. %40 ve üzeri engel oranına sahip sigortalılar, yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı kazanabiliyor.
Kimler Yararlanabilir?
Kadınlar için sunulan erken emeklilik imkanları, doğum borçlanması ve yıpranma payı gibi önemli avantajlarla pekiştirilmektedir.
Erkek sigortalılar, askerlik hizmetlerini borçlanarak prim günlerini artırabilir ve emeklilik yaşını öne çekebilir.
Kimler Yararlanabilir?
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan bireyler, ek prim günü kazanarak emeklilik yaşını aşağı çekebiliyorlar. Madenciler, itfaiyeciler ve sağlık çalışanları gibi meslek grupları bu avantajdan faydalanabilmektedir.
Kimler Yararlanabilir?
EYT düzenlemesiyle, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim gün şartını tamamlayan bireyler, yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmektedir.
Kimler Yararlanabilir?
Kronik hastalık, meslek hastalığı ya da iş kazası sonucu çalışma gücünü kaybeden bireyler, malulen emeklilik hakkından yararlanabilirler.
Kimler Yararlanabilir?
Sigortalılık süresi 15 yıl ve prim günü 3600 olan kişiler, kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Ancak bu düzenleme, sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olanlar için geçerlidir.
Kadınlar: 50 yaşında emekli olabilir.
Erkekler: 55 yaşında emekli olabilir.
Erken emeklilik için SGK'ya başvurmak isteyen bireyler, sağlık raporu, prim gün dökümü ve kimlik belgeleri gibi evrakları eksiksiz olarak hazırlamalıdır. Başvurular, SGK il müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilir.