Altın fiyatları tepetaklak! Piyasa bunu konuşuyor! İşte altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi!

Avrupa Merkez Bankası'nın geçen haftaki toplantısında beklendiği üzere faiz oranı sabit tutulurken başkan Lagarde'ın açıklamaları piyasalar üzerinde çok belirgin etkiler yapmadı. Sınırlı bir etkiden söz edilebilir. Açıklamalarda, pandemi tahvil alım programının 1.85 trilyon Euro olarak kalması, alımların ılımlı yavaş bir patikada yapılacağı ve hızının azaltılacağı, enflasyon baskısının yavaşlaması ve yükselişin geçici olduğu, ekonomik toparlanmanın devamı ve delta varyantına ilişkin vurgular öne çıktı.