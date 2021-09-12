Altın fiyatları tepetaklak! Piyasa bunu konuşuyor! İşte altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi!
Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları aşının bulunması ile birlikte düşüşe geçmişti. Piyasalardaki dalgalanma devam ederken yatırımcıların gözü merkez bankalarından gelecek açıklamalara çevrilmişti. Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları neden düşüyor? sorularının yanıtları yatırımcılar tarafından araştırılırken beklenen açıklama geldi. İşte altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi!
Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen haftaki toplantıda faiz oranını sabit tutarken, yapılan açıklamalar, bekle gör türünden ve ekonominin seyrini ölçmek açısından zaman kazanmaya yönelikti. ECB'den pandemi tahvil alım programının 1.85 trilyon Euro olarak kalacağı, alımların ılımlı yavaş bir politikada yapılacağı ifade edildi.
Avrupa Merkez Bankası'nın geçen haftaki toplantısında beklendiği üzere faiz oranı sabit tutulurken başkan Lagarde'ın açıklamaları piyasalar üzerinde çok belirgin etkiler yapmadı. Sınırlı bir etkiden söz edilebilir. Açıklamalarda, pandemi tahvil alım programının 1.85 trilyon Euro olarak kalması, alımların ılımlı yavaş bir patikada yapılacağı ve hızının azaltılacağı, enflasyon baskısının yavaşlaması ve yükselişin geçici olduğu, ekonomik toparlanmanın devamı ve delta varyantına ilişkin vurgular öne çıktı.
Bu söylemler durumu idare eden, bekle gör türünden ve ekonominin seyrini ölçmek açısından zaman kazanmaya yönelik açıklamalardı. ABD Merkez Bankası (Fed) tahvil alımlarının azaltılması ve para politikası değişikliği konusunda adım atmadan Avrupa'nın yön belirlemesi biraz zor. En azından geçmiş tecrübeler bunu gösteriyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Beklentilerin oldukça altında gelen ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası Fed yetkililerinden çok net mesajlar gelmedi. Tahvil alımlarının bu yılsonuna kadar azaltılması veya bir süre ertelenmesi yönünde görüşler mevcut. Ama tahvil alımlarının azaltılması yönündeki görüşler biraz daha ağırlıklı. New York Fed Başkanı John Williams, 2021'de teşviklerin geri çekilmesine başlama taraftarı olduğu yönünde görüş bildirdi.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise, Fed'in bu yıl varlık alımlarını azaltabileceğine inandığını ancak bu ayki Fed toplantısında bu yönde bir karar beklemediğini söyledi. Fed'in 22 Eylül toplantısı sonrası piyasalar bu konuda netleşebilir. Ancak toplantıdan önce sonuçlarına göre Salı günkü ABD ağustos enflasyon verisi önemli bir eşik olabilir.