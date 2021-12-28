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Haberler Ekonomi Sıfır otomobildeki düşüş oraya da sıçrayacak! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları işte böyle çakılacak! 2000-2019 arası tüm modeller

Sıfır otomobildeki düşüş oraya da sıçrayacak! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları işte böyle çakılacak! 2000-2019 arası tüm modeller

Geçen yılın başlarında otomobil pazarında başlayan çip krizi nedeniyle bir süre araba üretilememiş ve bu sebeple ikinci el fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Sektörde çip krizi halen devam ediyor. Yaşanan bu ilerlemeler sonucunda ikinci el bir otomobil alma fikri olan binlerce vatandaş fiyatların aşırı derece yükselmesiyle nedeniyle bu fikrini erteledi. Arabasını satmak isteyenlerde bu yönde hareket etti. Bu hafta döviz kurlarında peş peşe yaşanan sert düşüşün ardından sıfır otomobillerde markalar indirim yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmenin ikinci el otomobil piyasasında da etkisini göstermesi bekleniyor.

28.12.2021 09:50 - Son Güncelleme: 28.12.2021 09:50
Sıfır otomobildeki düşüş oraya da sıçrayacak! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları işte böyle çakılacak! 2000-2019 arası tüm modeller

Sıfır otomobildeki düşüş oraya da sıçrayacak! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları işte böyle çakılacak! 2000-2019 arası tüm modeller... Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüşle gözler 2. elde. Sahibinden ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarih merak ediliyor. işte bu şekilde düşecek. Döviz kurlarında dün yaşanan sert düşüşün ardındannda çoğu otomobil markası sıfır otomobil fiyatlarında %10-11 arasında bir indirim yaptı. Yaşanan bu indirim ardından gözler ikinci el araba piyasasına çevrildi. Bilindiği üzere 2020 senesinde hem virüs hem de çip krizi nedeniyle fabrikalar sıfır araba üretememiş, bundan dolayı ikinci el araba fiyatlarında da büyük bir yükseliş yaşanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıfır otomobildeki düşüş oraya da sıçrayacak! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları işte böyle çakılacak! 2000-2019 arası tüm modeller

SIFIR OTOMOBİLDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Sıfır otomobil fiyatlarına dövizdeki sert düşüş, yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Dolardaki düşüşün ikinci el arabalara etkisi merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi.

Sıfır otomobildeki düşüş oraya da sıçrayacak! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları işte böyle çakılacak! 2000-2019 arası tüm modeller

İKİNCİ EL FİYATLARI İŞTE BÖYLE DÜŞECEK

Galericiler döviz kurundaki düşüşün ikinci el araç piyasasına yüzde 20 yansıyacağını söylüyor.

Sıfır otomobildeki düşüş oraya da sıçrayacak! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları işte böyle çakılacak! 2000-2019 arası tüm modeller

Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi. Galericiler bu düşüşün ikinci el otomobil piyasasına yüzde 20 olumlu yönde yansıyacağını söylüyorlar.

Sıfır otomobildeki düşüş oraya da sıçrayacak! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları işte böyle çakılacak! 2000-2019 arası tüm modeller

"İKİNCİ EL ARABALARA KADEMELİ İNDİRİM..."

İkinci el piyasasının doğal olarak yavaşladığını vurgulayan galerici Halil Nişan, "Düşüşün sebebi ise dövizin bir anda düşmesinden kaynaklı yaşanıyor. Dövizde artış yaşanırken piyasa çok hareketliydi.

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