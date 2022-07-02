32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yarattı! SON DAKİKA banka faiz oranları 2022 | Güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları

2022 kredi faiz oranları nakit ihtiyacı olanlar veya taşınmaz satın almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Birçok bankanın faiz oranlarında değişikliğe gitmesiyle yeni rakamlar oldukça araştırılmaya başlandı. 2022 kredi faiz oranları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.