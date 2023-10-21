4A 4B 4C SGK Bağkur EYT emeklilerine tek şartla 5000 + 3000 TL karşılıksız ödeme yapılacak

Türkiye'de emekli olan 15 milyon kişi için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Halkbank, önceki günlerde emeklilere yönelik yeni ödeme kampanyalarını duyurdu. Türkiye'deki emekliler, maaşlarını taşıyarak veya belirli banka ürünlerini kullanarak ekstra ödemeler kazanabilirler. Bu fırsatları değerlendirmek, emeklilerin finansal güvencelerini artırabilir ve daha iyi bir gelecek için adım atarlar. Kampanyalardan yararlanmak için genellikle emekli maaşınızı ilgili bankaya taşımanız gerekir.
Halkbank, emekli maaş müşterilerine 5.000 TL promosyon ödemesi yapma kararı aldı. Bu ödeme, emeklilerin maaşlarını Halkbank'a taşımaları durumunda hesaplarına aktarılacak. Ancak ek ödeme alabilmek için bazı şartlar bulunuyor.
ParafKart İle Ek Ödeme
Halkbank'ın ek ödeme kampanyası, ParafKart kullanıcılarına yönelik. Emekliler, ParafKart çıkararak ekstra ödüller kazanabilirler. Peki, ParafKart kampanyası nedir ve nasıl katılabilirsiniz?
ParafKart Kampanyası
ParafKart kampanyası, Halkbank emekli maaş müşterilerine büyük avantajlar sunuyor. Bu kampanya kapsamında, emekli müşterilerine Paraf veya Parafly bireysel kredi kartları ile 1 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında dilediği sektörde ve tüm banka POS'larında yapacakları aylık 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL ParafPara kazanma fırsatı sunuluyor. Toplamda, bir müşteri en fazla 3.000 TL ParafPara kazanabilir.