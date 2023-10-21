4A 4B 4C SGK Bağkur EYT emeklilerine tek şartla 5000 + 3000 TL karşılıksız ödeme yapılacak

Türkiye'de emekli olan 15 milyon kişi için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Halkbank, önceki günlerde emeklilere yönelik yeni ödeme kampanyalarını duyurdu. Türkiye'deki emekliler, maaşlarını taşıyarak veya belirli banka ürünlerini kullanarak ekstra ödemeler kazanabilirler. Bu fırsatları değerlendirmek, emeklilerin finansal güvencelerini artırabilir ve daha iyi bir gelecek için adım atarlar. Kampanyalardan yararlanmak için genellikle emekli maaşınızı ilgili bankaya taşımanız gerekir.