32 günde 12 bin 826 TL faiz kazancı! Dolar, euro, altın hepsi hikaye TL’si olan yaş tahtaya basmıyor! Mevduatta akla zarar oranlar...

Yapılan son düzenleme sonrasında ise bankaların 32 günlü en yüksek mevduat faiz oranlarında yeni oranlar ortaya çıkmaya başladı. Şuan için bankaların vadeli TL mevduat hesaplarında en yüksek oran, 11 Ocak itibariyle %21,25 olarak görülüyor.