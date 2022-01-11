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Haberler Ekonomi 32 günde 12 bin 826 TL faiz kazancı! Dolar, euro, altın hepsi hikaye TL'si olan yaş tahtaya basmıyor! Mevduatta akla zarar oranlar...

32 günde 12 bin 826 TL faiz kazancı! Dolar, euro, altın hepsi hikaye TL'si olan yaş tahtaya basmıyor! Mevduatta akla zarar oranlar...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Dönüşümün Desteklenmesi Tebliğ kapsamında yeni düzenlemeye gitti. Yeni ekonomi politikaları kapsamında uygulamaya konan kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında 32 günlük mevduat hesaplarında da faiz oranları bir hayli yükselmişti. Yeni düzenlemede ise gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişi ve şirketlerin de TL mevduat hesabı açabilmeleri sağlanacak. Bu sayede TL'ye talebin artırılması hedefleniyor. Öte yandan 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar da yeni düzenlemeler sonrasında faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. İşte en yüksek mevduat faiz oranları.

takvim.com.tr
11.01.2022 15:52 - Son Güncelleme: 11.01.2022 15:52
32 günde 12 bin 826 TL faiz kazancı! Dolar, euro, altın hepsi hikaye TL’si olan yaş tahtaya basmıyor! Mevduatta akla zarar oranlar...

En Yüksek Mevduat Faiz Oranları

Bankaların en yüksek mevduat faiz oranları yeniden güncellendi. 20 Aralık 2021 öncesinde en yüksek yüzde 18 olarak sunulan bankaların vadeli mevduat faiz oranları, yeni ekonomi modeli ve TL mevduat dönüşüm destekleri sonrasında %22,50'ye kadar yükseltilmişti.

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32 günde 12 bin 826 TL faiz kazancı! Dolar, euro, altın hepsi hikaye TL’si olan yaş tahtaya basmıyor! Mevduatta akla zarar oranlar...

Yapılan son düzenleme sonrasında ise bankaların 32 günlü en yüksek mevduat faiz oranlarında yeni oranlar ortaya çıkmaya başladı. Şuan için bankaların vadeli TL mevduat hesaplarında en yüksek oran, 11 Ocak itibariyle %21,25 olarak görülüyor.

32 günde 12 bin 826 TL faiz kazancı! Dolar, euro, altın hepsi hikaye TL’si olan yaş tahtaya basmıyor! Mevduatta akla zarar oranlar...

Burgan Bank'ın ON Hesap kampanyası kapsamında, dijital kanallar üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, TL birikimlerini değerlendirmek için güncel faiz oranı olan %21,25'ten yararlanabilecek. Türkiye'de birçok banka tarafından %20 – 22 arasında revize edilen faiz oranları aylık yüksek faiz getirisi ile dikkat çekiyor.

32 günde 12 bin 826 TL faiz kazancı! Dolar, euro, altın hepsi hikaye TL’si olan yaş tahtaya basmıyor! Mevduatta akla zarar oranlar...

ING Bank Mevduat Faiz Oranları

ING Bank e – Turuncu Hesap kapsamında, TL birikimlerini en iyi oranlar ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar %21 güncel hoş geldin faiz oranlarından yararlanabilecekler.

32 günde 12 bin 826 TL faiz kazancı! Dolar, euro, altın hepsi hikaye TL’si olan yaş tahtaya basmıyor! Mevduatta akla zarar oranlar...

ING Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile ilk defa ING Bank müşterisi olan ve e – Turuncu Hesap açan vatandaşlar için uygulanacak oranlar, 90 gün boyunca TL birikimleri için uygulanacaktır.

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