32 46 55 günlük vadeli mevduat kazancı net 2.000 TL olacak! 50 bin TL Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'a yatıran 32 günde kaç TL kazanır?
Bütçesinden kısarak para birikimi yapanlar sahip olunan parasını en ideal şekilde değerlendirerek çoğaltmak istiyor. Bu yöntemler arasında kuşkusuz ki mevduat hesapları ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan birisi oluyor. İleride detaylı harcamalar gerçekleştirmek amacıyla ya da yatırım gerçekleştirmek üzere para biriktirenler bankaların ne kadar faiz verdiğini merak ederek bu husus ile alakalı pek çok hesaplama yapıyor. 32 günlük en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusuyla alakalı bütün verileri sizler amacıyla kapsamlı bir şekilde yazımızda yer verdik!
11.07.2022 09:50 - Son Güncelleme: 11.07.2022 09:50
32 günlük vadeli mevduat faiz oranları hakkında aramalar hız kazandı. Bankalar tarafından faiz oranları her geçen gün güncellemeye devam ediyor. Müşteri kazanmak hedefiyle adeta faiz yarışına giren fazlası banka ise yüksek faiz getirisi oranları ile ilgi çekiyor. Birçok ihtiyaç kredisinde faizleri düşüren bankalar, vadeli mevduat hesaplarında birikimlerini değerlendirmek isteyenler için ise avantajlı oranları sunmaya devam ediyor. 32 günlük en yüksek vadeli mevduat faizlerini sunan bankalar arasında rekabet kızışmaya başladı. Peki, 50.000 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte tüm detaylar!