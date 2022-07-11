32 46 55 günlük vadeli mevduat kazancı net 2.000 TL olacak! 50 bin TL Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’a yatıran 32 günde kaç TL kazanır?

32 günlük vadeli mevduat faiz oranları hakkında aramalar hız kazandı. Bankalar tarafından faiz oranları her geçen gün güncellemeye devam ediyor. Müşteri kazanmak hedefiyle adeta faiz yarışına giren fazlası banka ise yüksek faiz getirisi oranları ile ilgi çekiyor. Birçok ihtiyaç kredisinde faizleri düşüren bankalar, vadeli mevduat hesaplarında birikimlerini değerlendirmek isteyenler için ise avantajlı oranları sunmaya devam ediyor. 32 günlük en yüksek vadeli mevduat faizlerini sunan bankalar arasında rekabet kızışmaya başladı. Peki, 50.000 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte tüm detaylar!