EYT'liye 2023'te kademeli emeklik hesabı! 47, 48, 49, 50 yaş ve üzeri olanların gözü bu haberde! Tarih ilk kez açıklandı: 5000 ile 5975 gün...
EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. 3600 ek gösterge meselesinin hemen ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli personel, geçici-taşeron işçiler ve EYT'lilerle ilgili olarak 3 ayrı komisyon kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Komisyonlar çalışmalarına başlarken, ekime kadar bu çalışmaların süreceği paylaşıldı. EYT'lilerle ilgili ise 2023 başından itibaren "kademeli emeklilik" sistemi üzerine düzenleme yapılması planlanlananlar arasında. Peki, EYT'liye kademeli emeklilik fırsatı mı geliyor? EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT üzerinde durulan formüller ve son gelişmeler!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberler gün gün takip edilerek yeni gelişmeler olup olmadığı merak ediliyor. EYT'liler için formüller yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde Yaşa Takılanlar için önemli adımların atılması bekleniyor. 3600 ek gösterge meselesinin tamamlanmasının ardından EYT ile ilgili gelişmelerin yaşanması an meselesi olacak gibi gözüküyor. EYT'lilerle ilgili ise 2023 başından itibaren "kademeli emeklilik" sistemi üzerine düzenleme yapılması planlanlananlar arasında. İşte EYT'ye dair merak edilenler...
Yıllardır beklenen memura ek gösterge düzenlemesinin Meclis'ten geçirilmesi ile birlikte hükûmet şimdi milyonlarca kişinin beklediği EYT, kamudaki sözleşmeli personel, taşeron ve geçici işçilerle ilgili adım atmak için takvimini belirledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel başta olmak üzere, EYT, kamudaki taşeron ve geçici işçilerle ilgili düzenlemelerin yıl sonuna kadar çıkarılmasını hedeflediklerini söylemişti.
EYT, kamudaki sözleşmeli personel ve geçici çalışanlar ile taşeron çalışanların durumları ile ilgili çalışma yapmak üzere kurulan komisyonların, ekim ayına kadar hazırlıklarını tamamlamaları bekleniyor.