EYT’liye 2023’te kademeli emeklik hesabı! 47, 48, 49, 50 yaş ve üzeri olanların gözü bu haberde! Tarih ilk kez açıklandı: 5000 ile 5975 gün...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberler gün gün takip edilerek yeni gelişmeler olup olmadığı merak ediliyor. EYT'liler için formüller yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde Yaşa Takılanlar için önemli adımların atılması bekleniyor. 3600 ek gösterge meselesinin tamamlanmasının ardından EYT ile ilgili gelişmelerin yaşanması an meselesi olacak gibi gözüküyor. EYT'lilerle ilgili ise 2023 başından itibaren "kademeli emeklilik" sistemi üzerine düzenleme yapılması planlanlananlar arasında. İşte EYT'ye dair merak edilenler...