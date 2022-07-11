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Haberler Ekonomi 4/A 4/B 4/C 2002, 2008, 2010, 2014 yılından sonra işe giren şimdi emekliliğe ayrılabilir! Yaş şartı yok! 44-45-55-56'dan önce emeklilik!

4/A 4/B 4/C 2002, 2008, 2010, 2014 yılından sonra işe giren şimdi emekliliğe ayrılabilir! Yaş şartı yok! 44-45-55-56'dan önce emeklilik!

Her çalışanın hayali bir gün emekli olmaktır. Bu kapsamda erken emeklilik en sık aratılan konular arasında yer alıyor. Erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğum emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Anneler her çocuk için 2 yıl kazanıyor. Haberimizde erken emekli olma yollarına dair merak edilenlere yer verdik. Bu kapsamda erken emeklilik bazı koşullarda mümkün kılınabiliyor. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte tüm formüllerle erken emeklilik kıstasları ve formülleri!

takvim.com.tr
11.07.2022 09:48 - Son Güncelleme: 11.07.2022 09:48
4/A 4/B 4/C 2002, 2008, 2010, 2014 yılından sonra işe giren şimdi emekliliğe ayrılabilir! Yaş şartı yok! 44-45-55-56’dan önce emeklilik!

SGK ile ilgili araştırmalarda en çok aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar SGK kapsamında soruyorlar. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Bilindiği üzere emeklilik için 3 şart bulunuyor. Bunlar yaş, yıl ve prim. Erken emekli olmak isteyenler için bazı fırsatlar bulunuyor. Haberimizde erken emekliliğe dair tüm detaylara yer verdik. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
4/A 4/B 4/C 2002, 2008, 2010, 2014 yılından sonra işe giren şimdi emekliliğe ayrılabilir! Yaş şartı yok! 44-45-55-56’dan önce emeklilik!

İKİ DETAY ÇOK ÖNEMLİ!

Erkeklerde askerlik hizmeti ve kadınlarda doğum emeklilik tarihini öne çekiyor. Anneler her bir çocuk için 2 yıl kazanıyor

4/A 4/B 4/C 2002, 2008, 2010, 2014 yılından sonra işe giren şimdi emekliliğe ayrılabilir! Yaş şartı yok! 44-45-55-56’dan önce emeklilik!

EMEKLİLİK TAKVİMİ

31.12.2008 ~ 2009 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31/12/2008 7000 gün, 60 yaş

4/A 4/B 4/C 2002, 2008, 2010, 2014 yılından sonra işe giren şimdi emekliliğe ayrılabilir! Yaş şartı yok! 44-45-55-56’dan önce emeklilik!

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş

4/A 4/B 4/C 2002, 2008, 2010, 2014 yılından sonra işe giren şimdi emekliliğe ayrılabilir! Yaş şartı yok! 44-45-55-56’dan önce emeklilik!

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş

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