4/A 4/B 4/C 2002, 2008, 2010, 2014 yılından sonra işe giren şimdi emekliliğe ayrılabilir! Yaş şartı yok! 44-45-55-56’dan önce emeklilik!

SGK ile ilgili araştırmalarda en çok aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar SGK kapsamında soruyorlar. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Bilindiği üzere emeklilik için 3 şart bulunuyor. Bunlar yaş, yıl ve prim. Erken emekli olmak isteyenler için bazı fırsatlar bulunuyor. Haberimizde erken emekliliğe dair tüm detaylara yer verdik. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte tüm detaylar...