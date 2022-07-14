SGK, Bağ-Kur emekliye müjde! 4A, 4B, 4C emeklisine ikramiyeye ek 750 TL verilecek! Başvuruyu yapın ATM'den çekin!
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere ödeme yapılacağı belirtildi. Bu nedenle emekli promosyonları hakkında detaylar araştırılmaya başladı. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 emekli promosyon miktarı ne kadar? İşte merak edilenler...
14.07.2022 18:07 - Son Güncelleme: 14.07.2022 18:07
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.