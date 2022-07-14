SGK, Bağ-Kur emekliye müjde! 4A, 4B, 4C emeklisine ikramiyeye ek 750 TL verilecek! Başvuruyu yapın ATM’den çekin!

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası tarafından yatırılacak. Birçok kişi Ziraat Bankası tarafından yapılacak emekli promosyonu ödemesini merak ediyor. İşte 2022 emekli promosyon ücretleri ve konu hakkında detaylar...