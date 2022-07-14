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Haberler Ekonomi SGK, Bağ-Kur emekliye müjde! 4A, 4B, 4C emeklisine ikramiyeye ek 750 TL verilecek! Başvuruyu yapın ATM'den çekin!

SGK, Bağ-Kur emekliye müjde! 4A, 4B, 4C emeklisine ikramiyeye ek 750 TL verilecek! Başvuruyu yapın ATM'den çekin!

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere ödeme yapılacağı belirtildi. Bu nedenle emekli promosyonları hakkında detaylar araştırılmaya başladı. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 emekli promosyon miktarı ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
14.07.2022 18:07 - Son Güncelleme: 14.07.2022 18:07
SGK, Bağ-Kur emekliye müjde! 4A, 4B, 4C emeklisine ikramiyeye ek 750 TL verilecek! Başvuruyu yapın ATM’den çekin!

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası tarafından yatırılacak. Birçok kişi Ziraat Bankası tarafından yapılacak emekli promosyonu ödemesini merak ediyor. İşte 2022 emekli promosyon ücretleri ve konu hakkında detaylar...

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SGK, Bağ-Kur emekliye müjde! 4A, 4B, 4C emeklisine ikramiyeye ek 750 TL verilecek! Başvuruyu yapın ATM’den çekin!

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU NE KADAR?

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında ödeme yapıldığı belirtildi.

SGK, Bağ-Kur emekliye müjde! 4A, 4B, 4C emeklisine ikramiyeye ek 750 TL verilecek! Başvuruyu yapın ATM’den çekin!

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU 2022 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,

İnternet Şubemiz,

Ziraat Mobil,

ATM'lerimiz,

SMS

Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığı ile yapabilirsiniz.

SGK, Bağ-Kur emekliye müjde! 4A, 4B, 4C emeklisine ikramiyeye ek 750 TL verilecek! Başvuruyu yapın ATM’den çekin!

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

SGK, Bağ-Kur emekliye müjde! 4A, 4B, 4C emeklisine ikramiyeye ek 750 TL verilecek! Başvuruyu yapın ATM’den çekin!

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON KAÇ YILDA BİR YAPILIR?


3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

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