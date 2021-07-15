31.000 TL, 67.500 TL, 117.000 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz! Temmuz ayına özel satılık ucuz konutlar satışa çıktı!

BANKADAN SATILIK GAYRİMENKUL ALMANIN AVANTAJLARI

Emlakçı sorunu olmadığından ona verilecek olan komisyon bedeline gerek kalmaz. Evin fiyatı birkaç bin daha düşmüş olur.

Taşınmazların değerini objektif piyasa koşulları belirler.

Evin en çabuk satılma değeri üzerinden tespitler yapılır.

Şişirilmiş yüzölçümleri için para ödemezsiniz. Mülk olduğundan büyük değil tam metrekaresinden satılır.

Banka bünyesinden satılan evlerin vergi gibi borçları yoktur. Ekstra bir maliyete evi aldığınızda katlanmak durumunda değilsiniz.

Mülkler ekspertiz tarafından bakılıp banka tarafından onaylandığı için yasal sorunu olmayan gayrimenkullerdir.

Üstelik bankalar KDV ödemez. Bu durumda sizden de KDV almayacaklar.

Bankalar KDV mükellefi olmadıkları için alırken KDV ödenmez.