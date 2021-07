31.000 TL, 67.500 TL, 117.000 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz! Temmuz ayına özel satılık ucuz konutlar satışa çıktı!

BANKADAN SATILIK GAYRİMENKUL ALMANIN DEZAVANTAJLARI

Açık artırmada olan her mülk bir cevher değildir. Eski, bakıma ihtiyacı olan bir ev olabilir çünkü ev sahibi ödeme yapamadıysa ciddi mali sorunları vardır ve mülkleriyle ilgilenmez.

Alacağınız mülk kentsel dönüşüm bölgesinde mi, depremden zarar görür mü vs. detaylarını incelemeniz gerekir.

Evi geri almak isteyen sahibi size dava açabilir.

Açık artırmadan mülk satın almak genellikle çok para gerektirir. Her şirketin kendi ödemeleri vardır ve evi satın aldığınızda ön ödeme için bolca para vermeniz gerekebilir. Yanınızda bir miktar hazır para bulundurmalısınız.