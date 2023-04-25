3+1 ve 145 metrekare! Cebinde 18000 TL'si olan bu evi anında Ziraat Bankası aracılığı ile alıyor! Daha ne olsun!
Ziraat Bankası aracılığıyla satışa çıkarılan bu 145 metrekarelik 3+1 dairenin toplam bedeli 297 bin 500 TL. Daireyi almak isteyenlerin hesabında 17.850 TL'lik bir teminatın olması gerekiyor. Bu teminatın ödenmesiyle birlikte, dairenin kalan tutarı uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilebiliyor. Dairenin detaylı özellikleri ve satın alma süreci hakkında bilgi almak isteyenler, bankanın internet sitesi veya şubeleri üzerinden detaylı bilgi edinebilirler.
25.04.2023 14:28 - Son Güncelleme: 25.04.2023 14:28
Ziraat Bankası, 23 Nisan 2023 tarihinde 145 metrekare büyüklüğündeki 3+1 daireyi kelepir fiyata satışa çıkardı. Bu evi, hesabında 17 bin 850 TL'si olan herkes hemen satın alabilir. Satışa çıkan dairenin detayları için bankanın resmi internet sitesi veya şubeleri ziyaret edilebilir.
145 metrekarelik 3+1 daire nerede ve ne özelliklere sahip?
Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan 145 metrekarelik 3+1 dairenin tam adresi henüz açıklanmamıştır. Ancak dairenin genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz.