3+1 müstakil evi 199.000 TL'ye hemen alın! Vatandaşlar akın etti! Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde yapılan destek ödemeleri kapsamında farklı miktarlarda yardımlar sağlamaktadır. Ev onarımları için yapılan destek miktarı, 35 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. Bu destekler, mevcut konutların bakım ve onarımlarının yapılmasını amaçlanıyor. Prefabrik ev yapımı için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek miktarı, 200 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Bu destekler, ekonomik durumu zor olan ailelere kalıcı konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sunulur.
29.06.2023 09:52 - Son Güncelleme: 29.06.2023 09:52
Son dakika bilgisine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evi olmayan vatandaşlara yönelik yeni bir destek ödemesi duyuruldu. Bu destek kapsamında, evi olmayan vatandaşlara 200 bin TL'ye kadar nakit destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Barınma yardımı için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği bildirildi. Ayrıca, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabileceği belirtildi.
Prefabrik ev fiyatları ise Haziran ayında maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle bir miktar yükselmiştir. En uygun fiyatlı prefabrik evler kampanyalara bağlı olarak yaklaşık 200 bin TL'den başlamaktadır.