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Haberler Ekonomi 3.000 TL’ye yakın aylık ödeme yapılacak! 15 yaşını dolduran her genç yararlanabiliyor! İŞKUR eğitim program katılım şartları…

3.000 TL’ye yakın aylık ödeme yapılacak! 15 yaşını dolduran her genç yararlanabiliyor! İŞKUR eğitim program katılım şartları…

Yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan, düzenlediği eğitim programları ile hem işi öğreten hem de harçlık veren İŞKUR yakından takip ediliyor. 2022 yılında İŞKUR iş başı eğitim programından 15 yaşını dolduran her genç yararlanabiliyor ve 3.000 TL'ye yakın aylık ödeme yapılacak. Tüm Türkiye'den başvurular kabul ediliyor ve İŞKUR eğitim program katılım şartları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meslek deneyimi edinmek ve para kazanmak isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

24.01.2022 12:08 - Son Güncelleme: 24.01.2022 12:08
3.000 TL’ye yakın aylık ödeme yapılacak! 15 yaşını dolduran her genç yararlanabiliyor! İŞKUR eğitim program katılım şartları…

İŞKUR eğitim programları büyük ilgi görüyor ve güncel bilgiler yakından takip ediliyor. Hem meslek öğrenmek hem de para kazanmak isteyenler İŞKUR eğitim programları için başvuru şartlarının neler olduğunu araştırıyor. 15 yaşını dolduran her gencin yararlanabileceği ve 3.000 TL'ye yakın aylık ödeme yapılacağı bilgisi gündemde büyük ilgi yarattı ve yararlanma detayları öğrenilmek isteniyor. İŞKUR'a başvuru yapacaklar için güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

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3.000 TL’ye yakın aylık ödeme yapılacak! 15 yaşını dolduran her genç yararlanabiliyor! İŞKUR eğitim program katılım şartları…

Özellikle pandemi döneminde iş bulmakta zorlanan vatandaşlara İŞKUR'dan yardım eli uzanmaya devam ediyor. İşsizler için İş başı eğitim programları düzenleniyor. Böylelikle de hem mesleklerinde deneyim kazanılıyor hem de ödeme alınıyor.

3.000 TL’ye yakın aylık ödeme yapılacak! 15 yaşını dolduran her genç yararlanabiliyor! İŞKUR eğitim program katılım şartları…

İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 163,59 TL, öğrencilere 122,69 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 TL, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 TL cep harçlığı veriliyor.

3.000 TL’ye yakın aylık ödeme yapılacak! 15 yaşını dolduran her genç yararlanabiliyor! İŞKUR eğitim program katılım şartları…

İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanma şartları ise şöyle;

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak
15 yaşını tamamlamış olmak

3.000 TL’ye yakın aylık ödeme yapılacak! 15 yaşını dolduran her genç yararlanabiliyor! İŞKUR eğitim program katılım şartları…

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

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