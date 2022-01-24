3.000 TL’ye yakın aylık ödeme yapılacak! 15 yaşını dolduran her genç yararlanabiliyor! İŞKUR eğitim program katılım şartları…

İŞKUR eğitim programları büyük ilgi görüyor ve güncel bilgiler yakından takip ediliyor. Hem meslek öğrenmek hem de para kazanmak isteyenler İŞKUR eğitim programları için başvuru şartlarının neler olduğunu araştırıyor. 15 yaşını dolduran her gencin yararlanabileceği ve 3.000 TL'ye yakın aylık ödeme yapılacağı bilgisi gündemde büyük ilgi yarattı ve yararlanma detayları öğrenilmek isteniyor. İŞKUR'a başvuru yapacaklar için güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.