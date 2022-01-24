3.000 TL’ye yakın aylık ödeme yapılacak! 15 yaşını dolduran her genç yararlanabiliyor! İŞKUR eğitim program katılım şartları…
Yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan, düzenlediği eğitim programları ile hem işi öğreten hem de harçlık veren İŞKUR yakından takip ediliyor. 2022 yılında İŞKUR iş başı eğitim programından 15 yaşını dolduran her genç yararlanabiliyor ve 3.000 TL'ye yakın aylık ödeme yapılacak. Tüm Türkiye'den başvurular kabul ediliyor ve İŞKUR eğitim program katılım şartları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meslek deneyimi edinmek ve para kazanmak isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.
İŞKUR eğitim programları büyük ilgi görüyor ve güncel bilgiler yakından takip ediliyor. Hem meslek öğrenmek hem de para kazanmak isteyenler İŞKUR eğitim programları için başvuru şartlarının neler olduğunu araştırıyor. 15 yaşını dolduran her gencin yararlanabileceği ve 3.000 TL'ye yakın aylık ödeme yapılacağı bilgisi gündemde büyük ilgi yarattı ve yararlanma detayları öğrenilmek isteniyor. İŞKUR'a başvuru yapacaklar için güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.
Özellikle pandemi döneminde iş bulmakta zorlanan vatandaşlara İŞKUR'dan yardım eli uzanmaya devam ediyor. İşsizler için İş başı eğitim programları düzenleniyor. Böylelikle de hem mesleklerinde deneyim kazanılıyor hem de ödeme alınıyor.
İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanma şartları ise şöyle;
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak
15 yaşını tamamlamış olmak